豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺　已發出相驗證明書

台中地檢署今天（2日）表示，豐原5口命案死者5人均驗出精神藥物、安眠藥物反應，確認是生。

記者白珈陽／台中報導

台中豐原王姓1家5口命案，因案發現場僅王父未留遺書，外界懷疑有加工自殺可能，案經檢察官7月10日協同法醫相驗，現在解剖報告出爐，台中地檢署今天（2日）表示，死者5人均驗出精神藥物、安眠藥物反應，但沒有發現死前曾受到外傷，也無外力介入的積極證據，認定為一氧化碳中毒致死，確認死亡方式為自殺輕生。

台中地檢署今傍晚指出，本案於7月10日由法務部法醫研究所法醫師進行解剖5具遺體，經解剖檢視、顯微鏡觀察及毒物化學檢驗後，發現5名死者身上都未發現生前曾受外傷，也無他人介入的積極性證據，且均未檢出鴉片類、安非他命類或其他常見毒藥物成分，但有抗精神病藥與鎮靜安眠藥。

中檢說，經綜合研判結果，死者5人於密閉空間內輕生，導致一氧化碳中毒死亡，死亡方式可歸類為自殺，檢察官已於8月26日開立相驗屍體證明書，交予家屬收執。

本案發生於7月2日晚間，王姓1家人被發現陳屍豐原租屋處，檢警根據相關證物，查出王家大女兒於去年6月透過張姓美容師認識李姓團購主，李女隨後以「代購黃金換取佣金」為由，涉嫌逐步誘騙王家，最後以違約為由，導致王家抵押機車、公寓，甚至借下高利貸，王家最終因無力償還借款而決定共赴黃泉。

張姓美容師在檢察官複訊後獲限制住居，而李姓團購主原獲15萬交保，但李女辦保後，竟向銀樓串證，還要求其他證人刪除對話紀錄，及偷偷更換LINE帳號與其他證人聯繫，企圖影響證述，遭台中地院裁定羈押禁見，這一部分仍由檢警深入追查中。

