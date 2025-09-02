豐原5口命案解剖報告出爐！5人都有安眠藥反應　動機仍成謎

▲檢察官7月10日徵求家屬同意，將王家5口解剖相驗，釐清確切死因，近日解剖報告出爐。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區今年7月發生王姓1家5口，因落入黃金詐騙陷阱全家走上絕路，當時案發現場的租屋處內，檢警發現留有4封遺書，僅王父沒寫遺書，引發外界懷疑是否有「加工自殺」可能；本案在7月10日，由檢方對5人進行解剖，近日解剖報告出爐，顯示5人均驗出精神藥物及安眠藥物反應，至於是一家人共同決定服藥共赴黃泉，還是其他可能，仍待進一步調查。

本案發生於7月2日晚間，王姓1家人被發現陳屍豐原租屋處，檢警根據相關證物，查出王家大女兒於去年6月透過張姓美容師認識李姓團購主，李女隨後以「代購黃金換取佣金」為由，涉嫌逐步誘騙王家，最後以違約為由，導致王家抵押機車、公寓，甚至借下高利貸，王家最終因無力償還借款而決定共赴黃泉。

張姓美容師在檢察官複訊後獲限制住居，而李姓團購主原獲15萬交保，但李女獲交保後，竟向銀樓串證，還要求其他證人刪除對話紀錄，及偷偷更換LINE帳號與其他證人聯繫，企圖影響證述，遭台中地院裁定羈押禁見。

7月10日，為釐清5人體內有無毒藥物反應，檢方僅排定抽血送驗，但為了弄清楚確切死因，經與家屬溝通協調，家屬同意解剖，當日檢察官協同法醫於台中崇德殯儀館解剖中心進行解剖，結束後將相關檢體送法醫研究室檢測。

近日解剖報告出爐，5人體內均驗出精神藥物及安眠藥物反應，不過5人主要死因仍是一氧化碳中毒。有關外界疑慮，僅王父未留遺書，是否非自願服藥，仍有待檢警進一步調查釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995