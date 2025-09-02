　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

豐原5口命案解剖報告出爐！5人都有安眠藥反應　動機仍成謎

▲▼ 。（圖／資料照）

▲檢察官7月10日徵求家屬同意，將王家5口解剖相驗，釐清確切死因，近日解剖報告出爐。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區今年7月發生王姓1家5口，因落入黃金詐騙陷阱全家走上絕路，當時案發現場的租屋處內，檢警發現留有4封遺書，僅王父沒寫遺書，引發外界懷疑是否有「加工自殺」可能；本案在7月10日，由檢方對5人進行解剖，近日解剖報告出爐，顯示5人均驗出精神藥物及安眠藥物反應，至於是一家人共同決定服藥共赴黃泉，還是其他可能，仍待進一步調查。

本案發生於7月2日晚間，王姓1家人被發現陳屍豐原租屋處，檢警根據相關證物，查出王家大女兒於去年6月透過張姓美容師認識李姓團購主，李女隨後以「代購黃金換取佣金」為由，涉嫌逐步誘騙王家，最後以違約為由，導致王家抵押機車、公寓，甚至借下高利貸，王家最終因無力償還借款而決定共赴黃泉。

張姓美容師在檢察官複訊後獲限制住居，而李姓團購主原獲15萬交保，但李女獲交保後，竟向銀樓串證，還要求其他證人刪除對話紀錄，及偷偷更換LINE帳號與其他證人聯繫，企圖影響證述，遭台中地院裁定羈押禁見。

7月10日，為釐清5人體內有無毒藥物反應，檢方僅排定抽血送驗，但為了弄清楚確切死因，經與家屬溝通協調，家屬同意解剖，當日檢察官協同法醫於台中崇德殯儀館解剖中心進行解剖，結束後將相關檢體送法醫研究室檢測。

近日解剖報告出爐，5人體內均驗出精神藥物及安眠藥物反應，不過5人主要死因仍是一氧化碳中毒。有關外界疑慮，僅王父未留遺書，是否非自願服藥，仍有待檢警進一步調查釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
GARNiDELiA突宣布停止活動！台北場取消　主唱傻住：我
揭彭振聲3大證詞直殺柯文哲！　律師：足證柯明知「有圖利問題」
《VIVANT》劇組死亡事故！1死1傷
國光客運裁撤14路線「資遣95名駕駛」
2女1男摩鐵大亂鬥　老公到場綠了
日本Rapidus傳2奈米邏輯密度與台積電N2相當　大勝英特
彭振聲：柯文哲沒交代協助京華城　「檢察官說圖利我就認罪了」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／板橋一天2起墜樓案！1男1女送醫搶救不治

新北男衝台中求和遭拒　持刀刺前女友頸部！殺人未遂罪起訴

桃園副市長親戚被設局！遭詐團騙走1500萬　仲介、掮客判決出爐

詐女公務員435萬！竹聯月堂成員、長腿按摩妹收押　詐團手法曝

三重三溫暖爆性騷！他躺沙發遭摸下體15秒　噁男辯「一時無聊」

快訊／高雄透天厝陽台藏「籃球大」蜂窩　婦慘被螫急送醫

人夫偷吃女同事正宮抓姦3人大亂鬥　他到警局才知戴2年綠帽

彰化暴雨狂炸！溪州濁水溪口驚見沙塵暴　詭異天黑畫面曝

彭振聲：柯文哲沒交代協助京華城　「檢察官說圖利我就認罪了」

豐原5口命案解剖報告出爐！5人都有安眠藥反應　動機仍成謎

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

快訊／板橋一天2起墜樓案！1男1女送醫搶救不治

新北男衝台中求和遭拒　持刀刺前女友頸部！殺人未遂罪起訴

桃園副市長親戚被設局！遭詐團騙走1500萬　仲介、掮客判決出爐

詐女公務員435萬！竹聯月堂成員、長腿按摩妹收押　詐團手法曝

三重三溫暖爆性騷！他躺沙發遭摸下體15秒　噁男辯「一時無聊」

快訊／高雄透天厝陽台藏「籃球大」蜂窩　婦慘被螫急送醫

人夫偷吃女同事正宮抓姦3人大亂鬥　他到警局才知戴2年綠帽

彰化暴雨狂炸！溪州濁水溪口驚見沙塵暴　詭異天黑畫面曝

彭振聲：柯文哲沒交代協助京華城　「檢察官說圖利我就認罪了」

豐原5口命案解剖報告出爐！5人都有安眠藥反應　動機仍成謎

從代工霸主到被迫等待！彰化水五金面臨關稅衝擊　外圍廠商恐先停工

耐吉斯全新 P 系列登場：凍乾升級　口感與營養一次到位

瑤瑤泳衣太低胸「北半球溢出來」！海水浴場脫了…一轉身曲線全被拍

中南部水災重創觀光　陳世凱：規劃大型活動振興吸客

3連假國道每天凌晨0至5時免收費　高公局估中秋節最塞

新北男衝台中求和遭拒　持刀刺前女友頸部！殺人未遂罪起訴

YouBike滿意度96.6%　台東縣府推騎乘補助至年底

推擠員警？　陳宥丞發文還原經過、中正一也聲明議員主動協調

史丹利自爆曾收「匿名驗孕棒」！驚慌想不起女主人是誰　真相傻眼了

唱紅破億神曲「GARNiDELiA」無限期停止活動　連主唱都不知情

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

社會熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

快訊／水餃女工捲絞肉機！「滿臉肉餡」送醫不治

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

撞擊畫面曝光！女騎士遭「預拌車猛撞」拖行百米亡

應曉薇有新罪名！　柯文哲要無罪脫身可能性低

雨刷蔡政宜涉洗錢200億！檢深夜聲押禁見

小英男孩賊星該敗！　20樓丟iPhone「奇蹟發生」反成鐵證

小英男孩被監聽「爆料公社」早揭露　藏錢方法跟陳佩琪一樣

北投持皇池驚傳又偷拍　6人裸湯身影被攝

即／男砸3車毀玻璃　秒遭報仇「8打1」手腳全斷

南湖大橋12小時連2浮屍　1男1女身分曝

彭振聲認罪原因曝　憶亡妻嘆：活下來不容易

即／新北婦右手捲入絞肉機　命危送醫

更多熱門

相關新聞

媒體報「名律師洩密幫助通緝犯」　王捷拓將提告

媒體報「名律師洩密幫助通緝犯」　王捷拓將提告

汐止警方在年初的緝毒案中查獲1名施姓通緝犯，進一步發現施男是涉及2021年「台中打手訓練基地械鬥案」的主嫌之一，今天（2日）有媒體報導，律師王捷拓在械鬥案中，涉嫌洩密給施男，致使施男得以逃亡；對此，王捷拓發聲明駁斥，他非施男的辯護人，而是對造管姓被告的律師，施、管等2名被告是嚴重對立方，他不可能洩密給施，報導未能忠實查證，嚴重侵害他名譽，將採取民刑事法律訴追。

「小熊維尼專業幣商」騙35人賺9743萬　檢起訴7人

「小熊維尼專業幣商」騙35人賺9743萬　檢起訴7人

屏東婦領百萬現金行員報警　阻詐變護鈔

屏東婦領百萬現金行員報警　阻詐變護鈔

單親爸欠債數百萬　幫詐團洗領1675萬下場曝

單親爸欠債數百萬　幫詐團洗領1675萬下場曝

巨鯨風箏升空　台中糕豐會首移師大安9/13、14登場

巨鯨風箏升空　台中糕豐會首移師大安9/13、14登場

關鍵字：

台中詐騙家族命案解剖

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

快訊／水餃女工捲絞肉機！「滿臉肉餡」送醫不治

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面