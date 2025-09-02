　
社會 社會焦點 保障人權

國1南下火燒車18歲男慘死！4年前同路段驚人巧合讓網驚：超跑墳場

▲國1南215K火燒車詭異巧合。（圖／(上)賓士車駕駛燒成焦屍；（下）藍寶堅尼駕駛逃出）

▲國1南215K火燒車詭異巧合。（翻攝圖／（上）賓士車駕駛燒成焦屍；（下）藍寶堅尼駕駛逃出）

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號南下215公里、靠近員林的路段，2日下午發生火燒車意外。一名年僅18歲的柯姓男子駕駛黑色賓士車，疑似高速追撞前方車輛後瞬間起火燃燒，整輛車陷入火海，柯男不幸受困車內，活活燒成焦屍。

▲國道1號南下藍寶堅尼火燒車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲國道1號南下藍寶堅尼火燒車。（圖／ETtoday資料照）

驚人的是，同樣在這個路段，2021年4月27日上午，也曾發生一起超跑火燒車事故。當時一名被網友稱為「鋼鐵人」的「全球前5大」第3代接班人，駕駛要價1500萬的藍寶堅尼休旅車「Urus」，也在同一地點突然起火。所幸當時這位29歲的張姓車主及時發現車子油箱起火，迅速逃出車外，親眼看著愛車被大火吞噬。

▲▼18歲男「偷開家人賓士」國道離奇追撞　受困車內燒成焦屍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲18歲男國道離奇追撞受困車內燒成焦屍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

誰都沒想到，4年後的同月同日，同樣在這個綠色隔音牆路段，又再次上演名車火燒車的驚悚場面。雖然車款不同，但兩起事故都是價值不斐的進口名車，最終也都燒得只剩骨架，讓人不禁對這個路段產生諸多聯想。

今日事故發生後，網路社群瞬間炸開鍋，網友們紛紛留言驚呼「這個巧合也太嚇人了吧」、「215K超跑墳場」。適逢農曆7月，連續的巧合讓不少網友直呼「心裡毛毛的」，互相提醒開車要特別提高警覺。

▲國道1號南下藍寶堅尼火燒車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲國道1號南下藍寶堅尼燒成廢鐵。（圖／ETtoday資料照）

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

蕾菈3年前曝再婚原因　昔讚湯宇：對我最好的男人
國1火燒車18歲男慘死！同路段4年前竟有驚人巧合
收押裴偉才能知內幕　柯文哲嗆：司法勾結媒體
快訊／蕾菈宣布離婚！

相關新聞

18歲男「偷開家人賓士」國道離奇追撞　受困車內燒成焦屍

18歲男「偷開家人賓士」國道離奇追撞　受困車內燒成焦屍

國道1號南下215公里2日下午發生一起死亡車禍，18歲柯姓男子疑似偷開家人的賓士車，不料行經彰化田尾路段，在外側車道猛力追撞前方半聯結車，導致車身瞬間起火燃燒，並往左偏移，又撞上內側車道另一輛轎車。車禍發生後，柯男受困車內活活燒死。至於柯男是否有駕照及確切肇事原因，尚待釐清。

即／國道火燒車1死1傷　18歲男慘成焦屍

即／國道火燒車1死1傷　18歲男慘成焦屍

國一3車追撞駕駛慘死　炸成火球畫面曝

國一3車追撞駕駛慘死　炸成火球畫面曝

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

5口命案解剖報告出爐均有藥物反應

5口命案解剖報告出爐均有藥物反應

