國1南下火燒車18歲男慘死！4年前同路段驚人巧合讓網驚：超跑墳場

▲國1南215K火燒車詭異巧合。（翻攝圖／（上）賓士車駕駛燒成焦屍；（下）藍寶堅尼駕駛逃出）

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號南下215公里、靠近員林的路段，2日下午發生火燒車意外。一名年僅18歲的柯姓男子駕駛黑色賓士車，疑似高速追撞前方車輛後瞬間起火燃燒，整輛車陷入火海，柯男不幸受困車內，活活燒成焦屍。

▲國道1號南下藍寶堅尼火燒車。（圖／ETtoday資料照）

驚人的是，同樣在這個路段，2021年4月27日上午，也曾發生一起超跑火燒車事故。當時一名被網友稱為「鋼鐵人」的「全球前5大」第3代接班人，駕駛要價1500萬的藍寶堅尼休旅車「Urus」，也在同一地點突然起火。所幸當時這位29歲的張姓車主及時發現車子油箱起火，迅速逃出車外，親眼看著愛車被大火吞噬。

▲18歲男國道離奇追撞受困車內燒成焦屍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

誰都沒想到，4年後的同月同日，同樣在這個綠色隔音牆路段，又再次上演名車火燒車的驚悚場面。雖然車款不同，但兩起事故都是價值不斐的進口名車，最終也都燒得只剩骨架，讓人不禁對這個路段產生諸多聯想。

今日事故發生後，網路社群瞬間炸開鍋，網友們紛紛留言驚呼「這個巧合也太嚇人了吧」、「215K超跑墳場」。適逢農曆7月，連續的巧合讓不少網友直呼「心裡毛毛的」，互相提醒開車要特別提高警覺。

▲國道1號南下藍寶堅尼燒成廢鐵。（圖／ETtoday資料照）