快訊／高雄女腐屍今解剖查死因　妹悲痛現身：先把後事處理好

▲郭姓女子的妹妹（戴帽者）現身殯儀館。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市大社區上月8月30日發生一起離奇命案！43歲張姓男子清晨在義大醫院門口鬧事，警方事後通知家屬到派出所協助，沒想到意外發現張男的郭姓女友竟在住家身亡，遺體腫脹發黑、屍臭難耐，由於張男情緒失控在醫院治療中，目前被列為關係人。檢方今（4）日對郭女遺體進行解剖，郭女妹妹現身殯儀館，神情凝重，表示姊妹已經20幾年沒聯絡，會先把姊姊的後事處理好。

郭女妹妹私下表示，如果兇手真的是那個男生（指張男），希望他受到應有的懲罰，再怎麼交往分手都沒關係、但不應該鬧出人命，她和死者（姊姊）斷聯20幾年沒有聯絡了，因為家庭關係他們小孩都是獨來獨往，以為都能照顧好彼此，沒想到會突然接獲噩耗，她也很驚慌失措，希望能盡自己所能把姊姊的後事處理好。

▲郭姓女子被發現陳屍租屋處。（圖／記者吳世龍攝）

全案起於8月30日凌晨5點多，警方接獲義大醫院報案，指出有一名43歲張姓男子情緒失控，在醫院門口叫囂，還不停胡言亂語，門口保全拒絕讓張姓男子進入，他竟持地上的磚塊朝窗戶丟去，導致玻璃碎裂，還試圖攻擊保全，造成保全鼻部鈍傷出血。

警方到場後，與保全一起將男子壓制在地，並依毀損、傷害罪嫌將他帶反派出所偵辦。警方通知張男的姊姊到派出所協助，張姊到弟弟的租屋處找弟弟的同居女友，未料一進門就聞到一股惡臭味，打開房門後，發現弟弟的女友躺在床上，身體腫脹發黑，已明顯死亡，而牆上、枕頭則有疑似噴濺血跡，嚇得奪門而出報警。

▲張姓男子清晨怒砸義大醫院。（圖／記者許宥孺翻攝）

檢方30日先對郭女遺體初步，郭女身上沒有外傷，但眼睛浮腫，不排除生前有遭受撞擊，2日則再對郭女遺體進行電腦斷層掃描，將可協助判定郭女是否有顱內出血、骨折或內臟破裂等外傷跡象，報告結果將送往法醫中心判定。

檢方今日上午針對郭女遺體進行解剖複驗，進一步以釐清郭女生前是否遭受暴力致死，希望釐清她生前是否遭受外力攻擊甚至因此死亡。