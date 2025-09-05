防外來綠色殺手　林業保育署嘉義分署號召社區齊力除蔓種樹

▲嘉義分署偕志工及社區居民展開除蔓行動，清除大量小花蔓澤蘭，守護台灣生態。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農業部林業及自然保育署嘉義分署5日偕同國家森林志工及關子嶺社區居民等約80人，在台南市關子嶺水火同源停車場展開「除蔓新森活」行動，合力剷除327.3公斤小花蔓澤蘭，同時栽種50株日本女貞等蜜源植物，營造多樣性棲地，避免外來植物再度蔓延。

外來入侵植物「小花蔓澤蘭」有「綠色殺手」之稱，繁殖迅速，嚴重影響台灣原生植物及生態平衡。嘉義分署表示，小花蔓澤蘭會攀附在樹木上，遮蔽陽光影響光合作用，導致樹木枯死，必須持續移除，才能保護原生植物健康。此次除蔓行動，不僅清理水火同源停車場周遭環境，更進一步於空地補植日本女貞、鵝掌蘗等原生蜜源苗木，形成防蔓綠帶，同時提供昆蟲、鳥類更友善的棲息空間。

嘉義分署指出，為鼓勵全民參與防除，今年至12月16日止，每週一、三、五於觸口、關子嶺及玉井工作站持續辦理小花蔓澤蘭、香澤蘭收購，每公斤5元，讓民眾「除蔓也能賺綠金」。詳情可洽觸口工作站05-2593035嚴小姐、關子嶺工作站06-6822318劉小姐或玉井工作站06-5742031李先生。