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桃園914除蔓日　發動移除綠色殺手「小花蔓澤蘭」護家園

▲桃園914除蔓日，移除綠色殺手「小花蔓澤蘭」

▲桃園914除蔓日，發動移除綠色殺手「小花蔓澤蘭」。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

世界百大外來入侵種「小花蔓澤蘭」，因其生長快速、繁殖力強的特性，素有「綠色殺手」之稱，桃園市政府農業局今年首度與民間團體合作，於9月14日在龍潭區三水市民活動中心旁辦理「除蔓樂活、永續森活」桃園除蔓日活動，除可於當天上午9點現場報名外，亦可事先透過線上報名，歡迎各界參與「除蔓」。

市府農業局陳冠義局長表示，針對小花蔓澤蘭的移除，111年共移除3,050公斤，112年移除5,878公斤，今年至八月底為止則已移除8,162公斤，期間除邀集民眾除蔓之外，市府也委託專業廠商進行小花蔓澤蘭清除作業及教導社區民眾除蔓知識及技巧，每年8月15日至9月15日為小花蔓澤蘭防治月，每年10月至翌年2月為開花繁殖期，為避免種子擴散，此段期間不宜進行移除工作。

▲桃園914除蔓日，移除綠色殺手「小花蔓澤蘭」

▲綠色殺手「小花蔓澤蘭」。（圖／農業局提供）

小花蔓澤蘭為強勢的世界百大外來入侵種，喜濕且趨光性強，葉片呈三角卵型或心型，葉緣為鋸齒狀，葉尾漸尖、其繁殖力強、生長速度極快，有「綠色殺手」之稱，作為多年生藤本植物，會纏繞覆蓋於其他植物，造成死亡。小花蔓澤蘭一天之內可快速生長20公分，此外節間也可長出不定根，無性繁殖能力極強，因此難以根除。

▲桃園914除蔓日，移除綠色殺手「小花蔓澤蘭」

清除小花蔓澤蘭的正確方法為以手工拔除根部，避免以割草機處理而造成植物體擴散並蔓延。攀附於樹上的小花蔓澤蘭若無法清除，也要拔除根部後才可使其枯萎死亡。拔除後的小花蔓澤蘭則需收集裝袋，不可隨意棄置，才能徹底清除。

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