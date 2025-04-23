　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

永續未來！歐德持續推動「百林計畫」守護生物多樣性　再赴德國種樹落實ESG

歐德,傢俱,種樹,植樹,ESG,減碳,地球永續（圖／歐德提供）

▲種樹是最簡單且具長遠影響的減碳行動，歐德集團積極推動德國循環造林的永續理念。

圖、文／歐德提供

極端氣候日益惡化，全球暖化速度已超越《巴黎氣候協定》設定的目標。2025年初，美西加州野火肆虐，突顯氣候變遷帶來的嚴峻挑戰，不僅加劇天災風險，也對全球供應鏈與企業永續經營構成威脅。種樹是當前最簡單且具長遠影響的減碳行動，透過提升生物多樣性與森林覆蓋率，能有效緩解全球暖化問題。

歐德集團近日由總經理陳國甫率團隊再赴德國植樹，以實際行動響應聯合國永續發展目標SDGs15：「保育及永續利用陸域生態系，以確保生物多樣性，並防止土地劣化」。多年來，歐德集團積極推動德國循環造林，確保森林資源長久存續，並提供來自歐洲人造林的健康環保綠建材，致力於打造綠色、無毒的自然居家。在全球氣候變遷加劇的情勢下，歐德持續帶領企業員工身體力行，透過植樹減碳實踐ESG，為地球永續發展貢獻力量。

歐德,傢俱,種樹,植樹,ESG,減碳,地球永續（圖／歐德提供）

▲2025世界地球日，歐德集團總經理陳國甫(中)率團隊赴德國種樹，持續推動環保綠建材，以實際行動守護地球永續。

歐德人造林位於德國東南角的巴伐利亞森林，橫跨德國與奧地利交界，擁有24,250公頃的廣大綠地，是德國首座國家公園，也是中歐地區最大且未受破壞的保護區域。每棵樹一年可吸收22公斤的二氧化碳，歐德使用的德國人造林板材，每年為地球吸收8,800噸二氧化碳，相當於36座大安森林公園的碳吸附量。歐德集團透過永續造林，有效減碳、維護生態平衡，以實際行動守護地球，為綠色未來盡一份心力！。

隨著健康意識抬頭，綠建材成為家居裝修首選。歐德集團為業界唯一全系列板材榮獲內政部「綠建材標章」認證的系統家具業者，嚴格把關製程，確保符合健康與環保標準。相較於傳統木工裝潢，系統家具可減少粉塵與噪音污染，施工期短、可搬遷，並可隨家庭需求調整擴充，延長使用年限，避免資源浪費，深受消費者青睞。歐德集團將持續深化ESG發展，以環保綠建材與植樹行動，共創更美好的永續未來。

歐德系統傢俱自即日起至2025年5月31日止推出「HIGH五購物最優惠」活動，簽約即享裝潢金回饋，週五六日再加碼送丹麥設計品牌HAY 托特包。活動詳情請上歐德官網查詢：https://www.order.com.tw/
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
655 4 6696 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／古林睿煬6局挨轟3分砲退場
古林睿煬初登板！沿用獅隊出場曲超催淚
有對岸戶籍將喪失台灣身分　陸委會：身分證、定居證也算
快訊／土耳其規模6.2地震深度10km　伊斯坦堡有感搖晃
周五雨區擴大又增強　最新預測出爐
快訊／涉助700陸客來台賣淫！女牙醫院長等12人遭約談

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

美加醫美台中北屯旗艦店開幕　結合健康與美麗共融的診所新型態

日本爆紅增肌神物來台！5新品超商買得到　全聯推買1送1

永續未來！歐德持續推動「百林計畫」守護生物多樣性　再赴德國種樹落實ESG

東森發表科學驗證天然健康新品　結合台大研究成果打造安心選擇

三商炸雞連8天「戰斧雞腿、炸雞桶買1送1」！外送、內用都有

百貨專櫃也能做水飛梭？韓國THE WHOO「一站式護膚體驗全台巡迴」名額搶翻

咖啡飲料買1送1、第二杯10元！超商「省錢優惠」懶人包來了

「2大速食店」最新優惠！麥當勞4夯品買1送1、肯德基撒超值優惠券

全家合作馬來貘推聯名新品！限定雪糕、芝麻牛奶　再送限量L夾

不是只有手搖才好喝！純喫茶綠茶升級回歸　網友大讚新口感！

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

#女房東 還原砸店始末！轟 #樋口飯糰 夫婦 ：我還不夠仁慈嗎？ #高雄

高雄人的溫暖！「樋口飯糰」一早湧現人潮　人龍一路排到停車場

白敬亭在五月天前超緊張　阿信「看你戲長大」逗他

詹子賢爆「會種江坤宇草莓」　想在配偶欄？笑：不好看啦

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

美加醫美台中北屯旗艦店開幕　結合健康與美麗共融的診所新型態

日本爆紅增肌神物來台！5新品超商買得到　全聯推買1送1

永續未來！歐德持續推動「百林計畫」守護生物多樣性　再赴德國種樹落實ESG

東森發表科學驗證天然健康新品　結合台大研究成果打造安心選擇

三商炸雞連8天「戰斧雞腿、炸雞桶買1送1」！外送、內用都有

百貨專櫃也能做水飛梭？韓國THE WHOO「一站式護膚體驗全台巡迴」名額搶翻

咖啡飲料買1送1、第二杯10元！超商「省錢優惠」懶人包來了

「2大速食店」最新優惠！麥當勞4夯品買1送1、肯德基撒超值優惠券

全家合作馬來貘推聯名新品！限定雪糕、芝麻牛奶　再送限量L夾

不是只有手搖才好喝！純喫茶綠茶升級回歸　網友大讚新口感！

康橋車禍被批「幹嘛讓學生騎車環島」　賈永婕挺學校：錯的是惡質駕駛

「護國神山」台積電怎麼來的？　「海上孤島變科技島」揭台灣半導體傳奇

食藥署稽查國光生技抓「4大缺失」　要求1周內交改正報告

不斷更新／古林睿煬6局續投挨轟退場　樂天7比0擴大領先

台灣有20萬家事移工　卓榮泰指示加強法治宣導、暢通申訴管道

華碩攜手台大打造AI猝死預警系統　榮獲愛迪生金獎肯定

朱立倫號召藍黨公職北檢外抗議　蔣萬安5／9赴議會專案報告

首「惜」大廚在台南！　公誠國小勇奪2025全國學校午餐大賽冠軍

古林睿煬初登板沿用獅隊出場曲超催淚！隊友失誤也讓球迷快哭了

澎防部執行「鎮疆操演」震撼場面曝　磨練官兵實戰能力

白敬亭在五月天前超緊張　阿信「看你戲長大」逗他

消費熱門新聞

咖啡買1送1！超商省錢優惠來了

麥當勞厚鬆餅堡回歸首日又排隊了！

麥當勞厚鬆餅堡開賣資訊一次掌握

7-11琥珀奶茶買2送2、寄杯優惠

肯德基開賣「愛保鮮桶」限量7000組

三商炸雞戰斧雞腿買1送1只有8天

水飛梭進駐百貨？THE WHOO護膚新體驗！

純喫茶綠茶升級回歸　網友大讚新口感！

寧夏夜市自備餐具加量！減塑挑戰送200元抵用券

全家涼麵+味噌湯8折　新品「麥芽牛奶冰沙」開喝

厚鬆餅堡開賣！麥當勞歡樂送預訂服務連關7天

7-11美式拿鐵買1送1、全家10元多1杯

2大速食店最新優惠

燕麥拿鐵買1送1！世界地球日限定優惠

更多熱門

相關新聞

今年估69艘國際郵輪靠泊高雄港　旅客破10.6萬超越去年

今年估69艘國際郵輪靠泊高雄港　旅客破10.6萬超越去年

立法院交通委員會今(23)日考察高雄港建設，聽取港務公司報告高雄港客貨運發展概況及未來營運展望，並積極推動智慧港灣與郵輪觀光發展，其中今年高雄港國際郵輪預報為69艘次，旅客人次預估近10.6萬人次，將超越去年表現。

富邦金控率員工實踐「Green Hour」　我們低碳休息地球也能好好休息

富邦金控率員工實踐「Green Hour」　我們低碳休息地球也能好好休息

HOYA BIT交易所推「投資地球挑戰」4任務　新戶輸入「esg」爽拿 5 萬+ 綠點

HOYA BIT交易所推「投資地球挑戰」4任務　新戶輸入「esg」爽拿 5 萬+ 綠點

富邦「Green Hour」低碳放鬆行動　與地球同步深呼吸

富邦「Green Hour」低碳放鬆行動　與地球同步深呼吸

朴醫響應地球日　 推動「部醫綠生活」十大守則

朴醫響應地球日　 推動「部醫綠生活」十大守則

關鍵字：

歐德傢俱種樹植樹ESG減碳地球永續

讀者迴響

熱門新聞

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪

百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」　親上火線道歉了！

花蓮「五子命案」靈異事！　男大生入住聞聲：哥哥這是我房間

夫妻叫2份哇沙米300元留1星　老闆怒嗆

桃園女師性侵小六童懷孕生子　不服重判現身高院上訴

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」

雙薪8萬6「硬買新房崩潰了」！人夫慘曝開銷

警車停路肩抓超速！女騎車猛撞身亡　值勤員警遭送辦

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！

前女友與手下曖昧　「直播界男神」撂人球棒狂毆　

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！香閨過夜隔天被抓包

快訊／熊仔宣布結婚當爸了！　甜娶「鄉民女神」喜迎寶寶

女房東揭飯糰店曾承諾「有賺可以漲房租」

快訊／8級強風來了　今轉雨「下最大」地區曝

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！　私密帳號追爆料者

更多

最夯影音

更多

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面