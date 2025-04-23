永續未來！歐德持續推動「百林計畫」守護生物多樣性　再赴德國種樹落實ESG

▲種樹是最簡單且具長遠影響的減碳行動，歐德集團積極推動德國循環造林的永續理念。

圖、文／歐德提供

極端氣候日益惡化，全球暖化速度已超越《巴黎氣候協定》設定的目標。2025年初，美西加州野火肆虐，突顯氣候變遷帶來的嚴峻挑戰，不僅加劇天災風險，也對全球供應鏈與企業永續經營構成威脅。種樹是當前最簡單且具長遠影響的減碳行動，透過提升生物多樣性與森林覆蓋率，能有效緩解全球暖化問題。

歐德集團近日由總經理陳國甫率團隊再赴德國植樹，以實際行動響應聯合國永續發展目標SDGs15：「保育及永續利用陸域生態系，以確保生物多樣性，並防止土地劣化」。多年來，歐德集團積極推動德國循環造林，確保森林資源長久存續，並提供來自歐洲人造林的健康環保綠建材，致力於打造綠色、無毒的自然居家。在全球氣候變遷加劇的情勢下，歐德持續帶領企業員工身體力行，透過植樹減碳實踐ESG，為地球永續發展貢獻力量。

▲2025世界地球日，歐德集團總經理陳國甫(中)率團隊赴德國種樹，持續推動環保綠建材，以實際行動守護地球永續。



歐德人造林位於德國東南角的巴伐利亞森林，橫跨德國與奧地利交界，擁有24,250公頃的廣大綠地，是德國首座國家公園，也是中歐地區最大且未受破壞的保護區域。每棵樹一年可吸收22公斤的二氧化碳，歐德使用的德國人造林板材，每年為地球吸收8,800噸二氧化碳，相當於36座大安森林公園的碳吸附量。歐德集團透過永續造林，有效減碳、維護生態平衡，以實際行動守護地球，為綠色未來盡一份心力！。

隨著健康意識抬頭，綠建材成為家居裝修首選。歐德集團為業界唯一全系列板材榮獲內政部「綠建材標章」認證的系統家具業者，嚴格把關製程，確保符合健康與環保標準。相較於傳統木工裝潢，系統家具可減少粉塵與噪音污染，施工期短、可搬遷，並可隨家庭需求調整擴充，延長使用年限，避免資源浪費，深受消費者青睞。歐德集團將持續深化ESG發展，以環保綠建材與植樹行動，共創更美好的永續未來。



歐德系統傢俱自即日起至2025年5月31日止推出「HIGH五購物最優惠」活動，簽約即享裝潢金回饋，週五六日再加碼送丹麥設計品牌HAY 托特包。活動詳情請上歐德官網查詢：https://www.order.com.tw/

