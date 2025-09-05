【廣編】宮廟齊聚萬人祈福！全台最大玄天上帝慶典十月南投登場

▲中華民國立法院院長韓國瑜先生與夫人連袂出席祝聖會場。（圖／麗寶集團提供）

生活中心／綜合報導

凝聚全台信眾向心力，「114年北極玄天上帝飛昇得道全國聯合慶典」將於10/25~10/26，在南投縣名間鄉松柏嶺受天宮盛大舉行，本次盛典由中華道教玄天上帝弘道協會主辦，理事長王美雲領軍，並由松柏嶺受天宮承辦，兩日舉辦的午宴與晚宴合計1002桌堪稱歷年之最，規模空前，能達成此盛況，更歸功於受天宮全力投入與籌辦。

首日的「玄武之夜．聯歡晚宴」將由在地學校社團揭開序幕，接續由多組知名藝人與團體登台，包括蕭秉治、草屯囝仔、女團HUR+，並由台語金曲天后黃妃壓軸演出，最後施放300秒高空煙火，為晚會畫下最高潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

翌日的「聯合慶典．玄武賜宴」除午宴與歌手表演之外，最莊嚴盛大的重頭戲，將是超過兩百尊來自全台各地宮廟迎請的玄天上帝齊聚松柏嶺受天宮，舉行聯合慶典科儀，屆時萬眾齊心祈願，祈求風調雨順、國泰民安、台灣平安，活動並邀請超級紅人榜冠軍林琇琪、金曲歌后向蕙玲以及台語歌王許富凱同台獻唱。活動現場結合在地攤商與市集，推廣南投茶葉、火龍果等特色農產，同時，鄰近高達58米的「松柏之星」高空景觀塔也即將完工，成為南投名間全新地標。