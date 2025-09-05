　
【廣編】宮廟齊聚萬人祈福！全台最大玄天上帝慶典十月南投登場

▲▼玄天上帝,松柏嶺受天宮,慶典。（圖／麗寶集團提供）

▲中華民國立法院院長韓國瑜先生與夫人連袂出席祝聖會場。（圖／麗寶集團提供）

生活中心／綜合報導

凝聚全台信眾向心力，「114年北極玄天上帝飛昇得道全國聯合慶典」將於10/25~10/26，在南投縣名間鄉松柏嶺受天宮盛大舉行，本次盛典由中華道教玄天上帝弘道協會主辦，理事長王美雲領軍，並由松柏嶺受天宮承辦，兩日舉辦的午宴與晚宴合計1002桌堪稱歷年之最，規模空前，能達成此盛況，更歸功於受天宮全力投入與籌辦。

首日的「玄武之夜．聯歡晚宴」將由在地學校社團揭開序幕，接續由多組知名藝人與團體登台，包括蕭秉治、草屯囝仔、女團HUR+，並由台語金曲天后黃妃壓軸演出，最後施放300秒高空煙火，為晚會畫下最高潮。

翌日的「聯合慶典．玄武賜宴」除午宴與歌手表演之外，最莊嚴盛大的重頭戲，將是超過兩百尊來自全台各地宮廟迎請的玄天上帝齊聚松柏嶺受天宮，舉行聯合慶典科儀，屆時萬眾齊心祈願，祈求風調雨順、國泰民安、台灣平安，活動並邀請超級紅人榜冠軍林琇琪、金曲歌后向蕙玲以及台語歌王許富凱同台獻唱。活動現場結合在地攤商與市集，推廣南投茶葉、火龍果等特色農產，同時，鄰近高達58米的「松柏之星」高空景觀塔也即將完工，成為南投名間全新地標。

慶祝建城321週年　嘉市舉辦親子電影活動

慶祝建城321週年　嘉市舉辦親子電影活動

慶祝嘉義市建城321週年,嘉義市政府今(24)日携手中華全龄教育協會，與財團法人諸葛四郎文化藝術基金會,在嘉義IN89豪華影城舉辦「諸葛四郎來作伴,逗陣関熱嘉義321」親子電影共賞活動,活動吸引近300位市民熱情參與,共同欣賞臺語配音版經典動畫電影(諸葛四郎一大戦魔鬼黨)・現場也特別設置「諸葛四郎拍照區」,讓大小朋友合影留念、留下歡樂回憶，長輩開心分享童年與諸葛四郎的好記憶。

增3天國定假日！823出勤加碼休1天　「1族群再多放2天」

增3天國定假日！823出勤加碼休1天　「1族群再多放2天」

百年情誼沒了！台南南勢街西羅殿宣布「與普濟殿斷交」

百年情誼沒了！台南南勢街西羅殿宣布「與普濟殿斷交」

松柏嶺天受宮帝爺公蛇連46年報到

松柏嶺天受宮帝爺公蛇連46年報到

英超遊行爆「汽車衝撞人群」　警：有服藥

英超遊行爆「汽車衝撞人群」　警：有服藥

