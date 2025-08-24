　
地方 地方焦點

慶祝建城321週年　嘉市舉辦親子電影活動「諸葛四郎大戰惡魔黨」

▲▼嘉義市建城321週年親子電影日諸葛四郎 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市建城321週年親子電影日，上演親子共賞電影「諸葛四郎大戰惡魔黨」  。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

慶祝嘉義市建城321週年,嘉義市政府今(24)日携手中華全龄教育協會，與財團法人諸葛四郎文化藝術基金會,在嘉義IN89豪華影城舉辦「諸葛四郎來作伴,逗陣関熱嘉義321」親子電影共賞活動,活動吸引近300位市民熱情參與,共同欣賞臺語配音版經典動畫電影(諸葛四郎一大戦魔鬼黨)・現場也特別設置「諸葛四郎拍照區」,讓大小朋友合影留念、留下歡樂回憶，長輩開心分享童年與諸葛四郎的好記憶。

▲▼嘉義市建城321週年親子電影日諸葛四郎 。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠感謝中華全齡教育協會、財團法人諸葛四郎文化藝術基金會與市府攜手舉辦本次活動,讓市民不僅重温經典動畫,更透過親子共賞的方式情感、拉近世代距離。

基金會也特別致贈《諸葛四郎-大戰魔鬼”予嘉義市,未來市民可在兒童館欣賞這部作品,讓諸葛四郎的故事與精神陪伴湖子快樂成長。黃市長也強調,嘉義市建城321年來,就如同諸葛四郎般勇敢堅毅,不僅守護傳統,也持續創新再造。市府團隊會持續努力,打造一座讓孩子擁抱夢想、青年擁有舞台、父母安心教養、長輩享受生活的幸福城市。

▲▼嘉義市建城321週年親子電影日諸葛四郎 。（圖／記者翁伊森攝）

社會處處長李思賢表示,市府長期關注親子共融與家庭支持服務,深信「陪伴」是家庭最珍貴的力量。觀賞電影不僅是一種休閒,更是凝聚親情、深化交流的重要時光。未來社會處將持續深耕,透過各類共融活動,讓嘉義成為每個家庭實現幸福生活的堅實後盾。團法人諸葛四郎文化藝術基金會董事長葉佳龍指出,動畫電影-大戰魔鬼黨》的製作,是為了完成其父、也是原作漫畫家葉宏甲先生的未竟夢,這部作品歷時60年完成,能在嘉義市建城321週年之際與市民一同觀賞
非凡。

▲▼嘉義市建城321週年親子電影日諸葛四郎 。（圖／記者翁伊森攝）

中華全齡教育協會理事長翁紫銘則表示,十分榮幸能與嘉義市政人諸葛四郎文化藝術基金會合作舉辦本次活動。期待透過寓教於樂的方式,為親子帶來更多歡笑與感動,並持續推動共融理念,將親子同樂的價值深植人心。

▲▼嘉義市建城321週年親子電影日諸葛四郎 。（圖／記者翁伊森攝）

此外，嘉義市「兒童福利服務中心」即將以全新面貌重新開幕,提供更寬敵多元且富有趣味的遊憩與活動空間,市府誠摯邀請市民朋友共裏盛舉,一同陪孩子快樂成長,為嘉義注入更多幸福與希望。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

