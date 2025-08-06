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下半年增3天國定假日！823出勤加碼休1天　「1族群再多放2天」

▲桃園機場,桃園國際機場,中秋連假前人潮,機場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲下半年增加3天國定假日，不少人規劃出國度假。（示意圖／記者彭懷玉攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（2025年）全民可多放3個國定假日，包括教師節、光復節與行憲紀念日。值得注意的是，原住民族歲時祭儀假期正式納入《紀念日及節日實施條例》，凡具原住民身分者，可依所屬民族的傳統祭儀期間申請最多三天假期（原為1日）；另外，8月23日將迎來第二波罷免、公投日，原屬工作日的勞工，可放假1天。

勞動部在臉書指出，《紀念日及節日實施條例》已於5月9日經立法院三讀通過，勞工每年會有16日國定假日，而下半年的教師節（9月28日）、光復節（10月25日）與行憲紀念日（12月25日），全國都能同步休假。

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勞動部進一步說明，勞工如果同意於當日出勤，雇主應加倍發給工資。又國定假日如剛好遇到勞工的例假或休息日，應於其他工作日補假，補假期日由勞雇雙方協商排定。

勞動部強調，企業想讓國定假日和工作日對調實施，也必須要徵得「勞工個人」同意，而且對調後，也要確明調移後的國定假日休假日期，以保障勞工應有之國定假日日數。

另外，原住民族委員會（原民會）日前公告，自今年（民國114年）5月30日起，原住民族歲時祭儀假期正式納入《紀念日及節日實施條例》，凡具原住民身分者，可依所屬民族的傳統祭儀期間申請最多三天假期（原為1日），期間得連續或分次請假，無須提供參與活動證明，藉以保障族人返鄉參與祭儀的權利與文化傳承。

原民會表示，這項假別屬於國定假日性質，僅限具有原住民法定身分者適用。請假時可依自己所屬族群的祭儀期間提出，也可選擇配偶或父母等直系長輩的祭儀時間申請。申請人應主動備妥戶籍謄本等相關證明文件，方便雇主核對審核。

而8月23日公投、罷免日也進入倒數，該天經勞動部公告指定為勞動基準法第37條所定應放假日，具有投票權且當天原本屬於工作日的勞工，雇主依法要讓勞工放假1日，工資照給。

勞動部過去也提醒，雇主未依法給假或給薪者，可處2萬-100萬元罰鍰，並應補給工資；勞工權益若受損害，可就近向工作所在地勞工行政主管機關申訴，以維自身權益。

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