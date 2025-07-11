百年情誼沒了！台南南勢街西羅殿宣布「與普濟殿斷交」

▲西羅殿公告，即起與普濟殿斷交。（圖／翻攝台南南勢街西羅殿官網粉絲頁）



網搜小組／劉維榛報導

擁有300多年歷史的台南南勢街西羅殿，今（11日）臉書粉專突然公告，「即起本殿正式與普濟殿斷交」，並強調兩寺廟所有一切慶典活動也取消。由於兩廟已有百年兄弟情誼，如今忽然斷開關係，引發信眾關注，「都是為神明做事服務的，池王和聖王倆看了心一定痛」、「現在人比神還大的意思嗎」。

台南南勢街西羅殿今上午嚴肅公告，「今天起本殿正式與普濟殿斷交。本殿與普濟殿所有一切的慶典活動全部取消。」

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消息曝光後，引發8千多名網友高度關注，「百年友誼維持不易，願兩方能重修舊好」、「人為因素為什麼要強加在神明身上呢」、「希望雙方能公開把彼此之間的誤會一一化解，並向所有池王與聖王公的全國信眾說明清楚，不要因為一時的氣頭上，就草草的說斷就斷」、「都以神明為重，不應該為人」、「都是為神明做事服務的，池王和聖王倆看了心一定痛」、「所以是現在人比神還大的意思嗎」。

至於發生什麼狀況，讓台南南勢街西羅殿如此氣憤？有網友轉貼說法「普濟殿此次活動，居然讓新營太子宮坐中駕，要百年友好的我們坐旁邊，理由是『新營太子宮有錢給他們300萬』，西羅殿出副駕，結果普濟殿總幹事當場在西羅殿大罵，然後自己嚷嚷說要跟西羅殿斷交。」不過目前消息尚未證實，《府城普濟殿威靈王池府千歲／臺灣最早王爺廟 》方面未有公布相關消息，有待兩方廟方出面做說明。