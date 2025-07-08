【廣編】土耳其當代雕塑家Ümit Turgay Durgun首展登場　藝術雕塑延伸街頭、新莊街區成展場

▲圖為國際雕塑個展《恒續之脈》開幕茶會合照。

圖、文／麗寶文化藝術基金會提供

今年夏天，麗寶集團旗下麗寶文化藝術基金會推出國際雕塑展《恒續之脈》（The Enduring Thread），邀請土耳其新銳雕塑家Ümit Turgay Durgun來台，探索「不朽」與「演化」的對話。展覽自即日起至9月19日於新莊副都心麗寶商業大樓彩雲藝術空間展出，室內外共展出14件雕塑與繪畫作品，部分搭載互動裝置，如雕塑《遠眺Range》會感應觀眾的視線眨動，《初息First Breath》則傳遞風的聲音，打破傳統靜態觀看的侷限。

Ümit出生於伊斯坦堡，以結合街頭塗鴉和公共雕塑的風格聞名。他的創作關注生命起源、演化與文明傳承，2023年作品《Bastet》曾在芝加哥公共藝術展展出。他表示：「台灣是我第一個個展的地方，意義非凡。希望透過作品與觀眾交流，分享這段經歷。」此次展覽也是他因 2023 年榮獲麗寶國際雕塑雙年獎銅獎後，與基金會再度合作。基金會執行長吳秋賢提到，《恒續之脈》在快速變動的時代裡，為觀眾提供一處沈靜凝視之所，提醒我們尋找那條看不見卻不斷延續的生命之線。策展人王玉齡則讚賞Ümit將科技與雕塑結合，創造出動態、互動的體驗，突破石雕的傳統框架。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Ümit認為生命的意義不在於單純存在，而是承繼與延展，他說：「未來從未遺忘過去，而是用未來的方式銘刻記憶。」從大理石、木頭到不銹鋼與機械裝置，他融合古典與當代技法，讓雕塑如有生命般緩緩旋轉、呼吸。觀眾能在互動中體驗作品的節奏與張力，感受「恒續之脈」的深遠意涵。