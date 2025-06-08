金頭蜈蚣先遣3天後終於來了　松柏嶺天受宮帝爺公蛇連46年報到

記者高堂堯／南投報導

端午節是南投松柏嶺天受宮一年一度「靈蛇現身」的神祕時刻，過去連續45年，每到此時就有「大頭蛇」出沒，信眾尊稱牠為「帝爺公蛇」，視為玄天上帝的部將顯靈，不過今年節氣過後，靈蛇都遲遲未露面，終於在時隔一周後現身，也將紀錄繼續推進至第46年。

▲松柏嶺天受宮「帝爺公蛇」於端午節過後一周終於現身。（圖／天受宮宮主陳政雄提供，下同）

天受宮宮主陳政雄說，端午節（今年國曆5月31日）前後都接到大量信眾詢問電話，想知道靈蛇是否已現身，「問到我手機都快沒電了」，他表示，其實長年以來靈蛇都不一定會在端午節前出現，也請大家再多點耐心，「該來的時候牠會來，玄天上帝自有安排。」

而在上週三夜裡，廟旁突然出現10多隻大型金頭蜈蚣，也被信眾認為是玄天上帝的「先遣部隊」；果然到了7日下午2時左右，有自北部來參拜的信眾終於發現靈蛇出現，如往年一樣，在廟內播放悠揚的宗教音樂聲中，慢慢地一屈一伸、沿著相連的神案和案上的花瓶、香花間攀爬，猶如受神明之命仔細巡視人間，還狀似特意停留在寫有「神威顯赫」的元寶壽桃塔上，吸引信眾爭相拍攝留念。

陳政雄將影片PO上廟方臉書粉專昭告好消息後，網友也紛紛祝賀：「出現了太好了」、「終於等到小龍的出現，遲到沒有關係，有來就好了！」、「神蹟再次降臨」，也有不少人扼腕道「上禮拜沒有遇到」、「不就是我走了沒多久就出來了」；陳政雄說，稍早靈蛇還蜷伏在神案上歇息，持續有大批信眾前往朝聖爭睹，也歡迎把握時間來進香參觀。