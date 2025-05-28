　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英超遊行爆「汽車衝撞人群」　警方：涉服藥開車遭拘留

▲▼汽車衝撞英超利物浦奪冠遊行。（圖／路透）

▲汽車衝撞英超利物浦奪冠遊行。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

英格蘭利物浦26日舉行英超冠軍慶祝遊行，吸引數十萬名利物浦足球俱樂部（Liverpool FC）球迷湧入市中心同歡，卻在當地時間傍晚6時左右發生重大車禍，一輛灰色休旅車突然衝入人群，造成65人傷亡，其中50人送醫、11人仍留院觀察，另有4名兒童受傷，1名兒童與1名成人傷勢嚴重，讓原本喜慶的氣氛瞬間轉為沉痛。

綜合外媒報導，警方表示，肇事司機是一名53歲的白人英國男子，已在現場遭到逮捕。根據目擊者描述，車輛原本緩慢行駛，突然加速衝向人群，引發現場恐慌。車輛短暫停下後再次衝撞，群眾試圖攔車並拍打車窗，場面混亂，警方迅速到場控制局勢。

警方指出，目前該男子因涉嫌「謀殺未遂」、「危險駕駛」與「藥物影響下駕車」被拘留，案件仍在進一步調查中，但警方強調，初步並無跡象顯示事件與恐怖攻擊有關。警方研判，當時正進行交通管制，車輛可能是跟在救護車後方，趁著臨時開啟的路障駛入封鎖區域。

英國首相施凱爾對事件表達震驚，感謝警方及應變人員的迅速處理，並承諾持續關注案情發展。利物浦市議會領袖利羅賓遜（Liam Robinson）也表示，這起悲劇為應該是歡慶的一天蒙上陰影。

英王查爾斯三世與王后卡蜜拉於加拿大訪問期間也透過社群媒體聲明哀悼：「這原是充滿喜悅的日子，卻以如此痛心的方式收場。我們相信利物浦市的堅強社群精神，將成為受害者的力量與依靠。」

利物浦足球俱樂部與英超官方皆發表聲明，對傷者與受影響群眾致以最深切慰問，並承諾全力配合地方政府與緊急應變部門的後續處理工作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 1411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
更猛雨彈襲全台！2天降雨高峰「紫爆區」曝　氣象署示警防災淹水
男閨蜜范成章無奈發聲「還原出國真相」！　爆切割家寧內幕
中國女婿「請別講台語」遭出征　老闆宣布暫時停業
柯文哲再被延押2個月　民眾黨怒發聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英超遊行爆「汽車衝撞人群」　警方：涉服藥開車遭拘留

不再建議兒童和孕婦打新冠疫苗　美衛生部長：讓美國再次健康

國際火線／民主尺度與啄木鳥：韓劇與陸劇的比較！

川普狂嗆歐盟成立是「為了搞美國」　歐洲央行總裁：糟糕言論

交往6年！結婚1小時「老公人間蒸發」　新娘崩潰：小三竟是表妹

台經院點名13產業前景悲觀　院長：升息恐釀衝擊

幼兒園午睡無人看護！　2歲童一翻身「頭卡床圍」吊掛30分鐘喪命

AI抵抗人類指令！　ChatGPT o3「竄改程式碼」避免被關機

日本百日咳爆發刷新紀錄！單周通報2299人　蘋果病疫情同步升溫

近視雷射副作用太痛苦！　美26歲警察「頭爆痛看不清」絕望輕生

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

【溫馨可愛的突襲‍】阿公阿婆悄悄出現！孫女反應超Ｑ

【默契的擊掌】領完餐弟弟突然伸手！店員秒get到

【當場拋飛...】屏東2砂石車對撞！　運將慘遭酒駕輾斃不治

舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家

【確定不是考場？】賣場車道窄到懷疑人生？　網笑：適合當機車路考場

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

【把我當工具人】Andy認「感情黑料」！反控家寧先到男人家過夜

英超遊行爆「汽車衝撞人群」　警方：涉服藥開車遭拘留

不再建議兒童和孕婦打新冠疫苗　美衛生部長：讓美國再次健康

國際火線／民主尺度與啄木鳥：韓劇與陸劇的比較！

川普狂嗆歐盟成立是「為了搞美國」　歐洲央行總裁：糟糕言論

交往6年！結婚1小時「老公人間蒸發」　新娘崩潰：小三竟是表妹

台經院點名13產業前景悲觀　院長：升息恐釀衝擊

幼兒園午睡無人看護！　2歲童一翻身「頭卡床圍」吊掛30分鐘喪命

AI抵抗人類指令！　ChatGPT o3「竄改程式碼」避免被關機

日本百日咳爆發刷新紀錄！單周通報2299人　蘋果病疫情同步升溫

近視雷射副作用太痛苦！　美26歲警察「頭爆痛看不清」絕望輕生

搶高運價貨　十餘家船公司開美國新航線或派加班船、運力增五成

吃清淡飲食「反害血脂飆高」　醫師點出誤區：膽固醇非愈低愈好

英超遊行爆「汽車衝撞人群」　警方：涉服藥開車遭拘留

不再建議兒童和孕婦打新冠疫苗　美衛生部長：讓美國再次健康

正妹路邊直播！跳出1女喊「一邊一國」她大笑：我台灣人啦

動畫周邊滯銷慘賠1400萬　女店長遭公司解雇...雙方鬧上法院

近年女生罹癌率激增！醫揭背後「7大因素」

國際火線／民主尺度與啄木鳥：韓劇與陸劇的比較！

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

國際熱門新聞

不想被關機　ChatGPT o3竄改程式碼

結婚1小時老公跑了　新娘崩潰：小三是表妹

10男女塞爆小客車！非法偷渡泰國

不堪近視雷射副作用　美26歲警察輕生亡

「迎面撞擊挑戰」風行　19歲少年慘死

2歲童幼園午睡　翻身「頭卡住」吊掛30分鐘喪命

專家：南海海槽地震「2030年代」必發生

加薩11歲網紅喪命　遭以軍空襲炸死

民主尺度與啄木鳥：韓劇與陸劇比較

川普批搞垮美國　歐洲央行：糟糕言論

台經院點名13產業前景悲觀

她玩遍64國「點名日本」不想再訪　原因曝

日政府出手！請全國大學接收哈佛國際生

花錢在這8件事物上　千萬別內疚

更多熱門

相關新聞

瑞士滑雪悲劇　策馬特冰川驚見5具遺體

瑞士滑雪悲劇　策馬特冰川驚見5具遺體

瑞士瓦萊州警方證實，策馬特（Zermatt）知名度假小鎮上方的阿德勒冰川（Adler Glacier）近日發生滑雪意外，搜救人員在冰川上發現5具滑雪者遺體，初步推測死者是在極端天候或雪崩中遇難，詳細情況仍待調查。

男跨阿根納造船廠旁欄杆　踩空墜落10m畫面曝

男跨阿根納造船廠旁欄杆　踩空墜落10m畫面曝

汽車衝撞英超利物浦奪冠遊行　警排除恐攻

汽車衝撞英超利物浦奪冠遊行　警排除恐攻

利物浦英超奪冠遊行慘劇！　汽車衝人群撞飛27人影片曝

利物浦英超奪冠遊行慘劇！　汽車衝人群撞飛27人影片曝

利物浦英超奪冠遊行爆「汽車衝撞人群」

利物浦英超奪冠遊行爆「汽車衝撞人群」

關鍵字：

利物浦英超慶典意外肇事司機

讀者迴響

熱門新聞

男閨蜜范成章無奈發聲「都有付錢」

陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉

家寧男閨蜜身份起底

快訊／韓69歲國民演員崔廷宇離世

即／川普點頭1事　美股上漲400

Andy控家寧到男人家過夜！　男閨蜜親發聲「斷聯內幕曝」：不吃鮑魚

更猛雨彈襲全台！2天降雨高峰紫爆區曝

Andy反擊家寧遭出征！大量外國人用中文狂罵

一家3口全患癌症！醫嘆「是省出來的」

愷樂一家三口確診新冠　「兒子發燒2天狂哭鬧」惹心疼

柯文哲等4被告已被羈押近9個月！北院裁定延押

獨／特斯拉跑Uber養2娃　高保費逼單親爸「裸奔」上路

Andy奶奶剛過世…家寧急要25萬出國　對話紀錄曝光

明天鋒面接近午後變天　周四劇烈雨勢籠罩全台

更多

最夯影音

更多

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

【溫馨可愛的突襲‍】阿公阿婆悄悄出現！孫女反應超Ｑ

【默契的擊掌】領完餐弟弟突然伸手！店員秒get到

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面