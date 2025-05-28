英超遊行爆「汽車衝撞人群」　警方：涉服藥開車遭拘留

▲汽車衝撞英超利物浦奪冠遊行。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

英格蘭利物浦26日舉行英超冠軍慶祝遊行，吸引數十萬名利物浦足球俱樂部（Liverpool FC）球迷湧入市中心同歡，卻在當地時間傍晚6時左右發生重大車禍，一輛灰色休旅車突然衝入人群，造成65人傷亡，其中50人送醫、11人仍留院觀察，另有4名兒童受傷，1名兒童與1名成人傷勢嚴重，讓原本喜慶的氣氛瞬間轉為沉痛。

綜合外媒報導，警方表示，肇事司機是一名53歲的白人英國男子，已在現場遭到逮捕。根據目擊者描述，車輛原本緩慢行駛，突然加速衝向人群，引發現場恐慌。車輛短暫停下後再次衝撞，群眾試圖攔車並拍打車窗，場面混亂，警方迅速到場控制局勢。

警方指出，目前該男子因涉嫌「謀殺未遂」、「危險駕駛」與「藥物影響下駕車」被拘留，案件仍在進一步調查中，但警方強調，初步並無跡象顯示事件與恐怖攻擊有關。警方研判，當時正進行交通管制，車輛可能是跟在救護車後方，趁著臨時開啟的路障駛入封鎖區域。

英國首相施凱爾對事件表達震驚，感謝警方及應變人員的迅速處理，並承諾持續關注案情發展。利物浦市議會領袖利羅賓遜（Liam Robinson）也表示，這起悲劇為應該是歡慶的一天蒙上陰影。

英王查爾斯三世與王后卡蜜拉於加拿大訪問期間也透過社群媒體聲明哀悼：「這原是充滿喜悅的日子，卻以如此痛心的方式收場。我們相信利物浦市的堅強社群精神，將成為受害者的力量與依靠。」

利物浦足球俱樂部與英超官方皆發表聲明，對傷者與受影響群眾致以最深切慰問，並承諾全力配合地方政府與緊急應變部門的後續處理工作。