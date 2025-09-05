　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

多休5天！「1縣市學生」10月放16天假　媽媽喊崩潰

▲▼小朋友,小孩,兒童,學童,學生,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育。（圖／記者李毓康攝）

▲10月有好幾個連假。（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「紀念日及節日實施條例」已經公布實施，因此9月底和10月，一共會放4個連假。不過近日就有媽媽發文表示，雲林因為承辦「2025年全國運動會」，所以10月20日至24日將停課5天，經計算，雲林縣的學生們10月有16天會放假，實際上課的天數僅15天。

「紀念日及節日實施條例」實施後，9月28日教師節那周，會有3天連假；緊接著，就是10月4日至6日的中秋連假；再下一周，10月10日至12日為國慶連假；最後一周10月24日至26日則是光復節連假。今年10月共4周，結果就有其中3周能連放3天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近日更有住在雲林的媽媽發文表示，10月除了這3個連假之外，雲林因為承辦「2025年全國運動會」，所以還會再多放幾天，讓她覺得壓力很大。其他網友也紛紛表示，「別忘了9月底還有教師節，媽媽根本崩潰」、「看到連假就不開心」、「看到那麼多連假資訊，只想到，天啊，又要塞車了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自行政院人事行政總處）

▲雲林的學生比其他縣市的學生多放5天。（圖／翻攝自行政院人事行政總處）

雲林縣政府教育處先前就有公告，「2025年全國運動會」於10月18日至23日舉辦，雲林縣為了配合運動盛事及後續場地清潔工作，「本縣高級中等以下學校（含公立國小附設幼兒園）及轄區內國私立高中職，於114年10月20日（星期一）至10月24日（星期五）停課5天」。

除此之外，由於10月25日的台灣光復節暨金門古寧頭大捷放假適逢周六，所以全台是在24日補假，至於雲林縣內學校，則會移到17日補假。換言之，雲林的學生是10月4日至6日、10日至12日、17日至26日，一共放了16天。

不過，也因為10月20日至24日那周放假，所以雲林縣內國、高中及小學共197所學校均提前一周至8月25日開學。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
12網紅削1700萬！　名單曝光
龔益霆自爆交往江祖平！上月分手　「網抓包說謊」PO證據打臉
「塔巴」颱風最快明生成！　連4天降雨西半部一片紅
遊樂設施出包！遊客卡60米高空　義大世界回應
獨／「台北最強宵夜」頂讓！　業者：店名不變、團隊全留任
快訊／PCB概念妖股發威　上沖下洗爆大量
趙少康鬆口：盧秀燕朱立倫郝龍斌都不選「我就選」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃完彰化6家爌肉飯！癡情男「大佛魔咒」被分手...網跟著淚崩了

21天女嬰染RSV狂咳嘔吐！傳染力強1次可傳3人　醫：無特效藥

輸入「ㄘㄜ」竟能搜到すき家！網友實測：輸去啊也可以

鮭魚之亂4年了！「1縣市」仍有20%人未改　釣本尊：不敢給媽媽知道

多休5天！「1縣市學生」10月放16天假　媽媽喊崩潰

又有颱風最快明晚生成　連4天降雨明顯「西半部一片紅」

龔益霆自爆曾交往江祖平　8月底分手了！「網抓包說謊」PO證據打臉

【廣編】宮廟齊聚萬人祈福！全台最大玄天上帝慶典十月南投登場

曾當女團練習生！她沒等到出道「等到狼爪」：謝謝江祖平說話

出國超愛買「帶登機箱被勸退」　一票人秒推神物：輕能裝又不佔空間

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

【娃故意將牙刷拿顛倒！】爸來回試探卻反被聰明誤XD

吃完彰化6家爌肉飯！癡情男「大佛魔咒」被分手...網跟著淚崩了

21天女嬰染RSV狂咳嘔吐！傳染力強1次可傳3人　醫：無特效藥

輸入「ㄘㄜ」竟能搜到すき家！網友實測：輸去啊也可以

鮭魚之亂4年了！「1縣市」仍有20%人未改　釣本尊：不敢給媽媽知道

多休5天！「1縣市學生」10月放16天假　媽媽喊崩潰

又有颱風最快明晚生成　連4天降雨明顯「西半部一片紅」

龔益霆自爆曾交往江祖平　8月底分手了！「網抓包說謊」PO證據打臉

【廣編】宮廟齊聚萬人祈福！全台最大玄天上帝慶典十月南投登場

曾當女團練習生！她沒等到出道「等到狼爪」：謝謝江祖平說話

出國超愛買「帶登機箱被勸退」　一票人秒推神物：輕能裝又不佔空間

新青安遭爆不實出租指控　屋主怒批：擾民

小黃倒車撞倒共享公務機車！騎士回報公司　運將一想法爆衝突

組長包庇賭博「80萬交保」　北市警局開鍘：調任法規室警務正

富邦悍將送愛到花蓮！　李雅英為太巴塱、光復少棒球員夢想應援

9月魔咒用好用滿　財金教授曝美股ETF布局大計

林維恩旅美首年火速升2A　初登板3.1局失2分展現壓制力

年領300萬股息達人1招估價　7檔私房股買點全公開

防外來綠色殺手　林業保育署嘉義分署號召社區齊力除蔓種樹

吃完彰化6家爌肉飯！癡情男「大佛魔咒」被分手...網跟著淚崩了

保時捷「無線充電」成真！首搭車型Cayenne E4電動休旅、明年開賣

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

生活熱門新聞

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

最美檢察官轉當律師心聲曝！曬婚紗照辣翻

台中學霸妹絕美宣傳照曝　暴擊2萬人：戀愛了

江祖平疑是被害者　「一篇發文」露餡

應曉薇「高顏值女兒」首度亮相！　網歪樓認岳母

建德國中招生跳票！棒球隊變社團體育生傻眼

普渡11禁忌一次看！　誤觸小心被跟回家

彈性育嬰假明年上路！婦團：30天單日請假仍太少

「香港四大天王」最服誰的演技？一票點名他

北市等5縣市38℃熱爆　午後桃園以南炸雷雨

喊「幼兒園」是中國用語！幼教老師秒打臉　由來曝光

琵琶颱風「向東大迴轉」　午後恐炸雷雨

「國民女婿」接掌疾管署　學霸之路曝光

更多熱門

相關新聞

3連假國道每天凌晨0至5時免收費　高公局估中秋節最塞

3連假國道每天凌晨0至5時免收費　高公局估中秋節最塞

教師節、中秋節和國慶日3大連假準備接力登場，高公局今(2日)宣布國道疏運措施，除連假每天0到5時免收費外，另還有高乘載和匝道封閉等措施，其中因應國慶日焰火首次移師南投，國3南投將出口封閉，高公局預估，3大連假將以中秋節最塞，單日交通量上看1.3倍。

3連假國旅訂房率初估4成以上　花東首高於平均、雲嘉南慘淡

3連假國旅訂房率初估4成以上　花東首高於平均、雲嘉南慘淡

才剛開學！她翻行事曆「4大連假」要來了

才剛開學！她翻行事曆「4大連假」要來了

免費！「抓抓樂」讓你爽夾一波

免費！「抓抓樂」讓你爽夾一波

連假新行程！免費送你去投籃

連假新行程！免費送你去投籃

關鍵字：

連假雲林縣全國運動會

讀者迴響

熱門新聞

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

江祖平怒回：不如我們一起去驗傷

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

江祖平半年前熱擁底迪被拍！照片曝光

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

血淚試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總

彰化男想3P　竟硬上國中前女友

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

台中路邊「台客蹲小哥」竟是日本大咖男神！

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面