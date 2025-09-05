多休5天！「1縣市學生」10月放16天假　媽媽喊崩潰

▲10月有好幾個連假。（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「紀念日及節日實施條例」已經公布實施，因此9月底和10月，一共會放4個連假。不過近日就有媽媽發文表示，雲林因為承辦「2025年全國運動會」，所以10月20日至24日將停課5天，經計算，雲林縣的學生們10月有16天會放假，實際上課的天數僅15天。

「紀念日及節日實施條例」實施後，9月28日教師節那周，會有3天連假；緊接著，就是10月4日至6日的中秋連假；再下一周，10月10日至12日為國慶連假；最後一周10月24日至26日則是光復節連假。今年10月共4周，結果就有其中3周能連放3天。

近日更有住在雲林的媽媽發文表示，10月除了這3個連假之外，雲林因為承辦「2025年全國運動會」，所以還會再多放幾天，讓她覺得壓力很大。其他網友也紛紛表示，「別忘了9月底還有教師節，媽媽根本崩潰」、「看到連假就不開心」、「看到那麼多連假資訊，只想到，天啊，又要塞車了」。

▲雲林的學生比其他縣市的學生多放5天。（圖／翻攝自行政院人事行政總處）

雲林縣政府教育處先前就有公告，「2025年全國運動會」於10月18日至23日舉辦，雲林縣為了配合運動盛事及後續場地清潔工作，「本縣高級中等以下學校（含公立國小附設幼兒園）及轄區內國私立高中職，於114年10月20日（星期一）至10月24日（星期五）停課5天」。

除此之外，由於10月25日的台灣光復節暨金門古寧頭大捷放假適逢周六，所以全台是在24日補假，至於雲林縣內學校，則會移到17日補假。換言之，雲林的學生是10月4日至6日、10日至12日、17日至26日，一共放了16天。

不過，也因為10月20日至24日那周放假，所以雲林縣內國、高中及小學共197所學校均提前一周至8月25日開學。