3連假國旅訂房率初估4成以上　花東首高於平均、雲嘉南慘淡

▲教師節、中秋節及雙十節3個連假平均訂房率約43%、44%。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

教師節、中秋節及雙十節3個連續假期將至，交通部觀光署表示，根據連假前一個月統計，3個連假平均訂房率約43%、44%；其中，中秋連假平均僅20%。而花東平均訂房率為0403地震以來首度高於全國平均，雲嘉南則受水災影響，訂房率較不理想。

今年下半年將迎來教師節（9月27日至9月29日）、中秋節（10月4日至10月6日）及雙十節（10月10日至10月12日）3個連續假期，不少人會安排國內外旅遊。

觀光署副署長黃荷婷今日受訪表示，今年暑假國人出國比例有稍微趨緩，國旅則是全國各地較為平均，9月底至10月有3個連假，國人都習慣在連假安排個小旅行，根據前一個月訂房狀況，平均訂房率約43%、44%，其中，中秋連假平均僅20%左右，明顯較低，主因中秋節國人多會在家中烤肉聚會。

若以各縣市來看，黃荷婷指出，下半年3個連假中，花東平均訂房率為0403地震以來首度高於全國平均，過去都在3成左右，此次有到4成以上；而基隆市、新北市因大型活動加持都有50%以上；苗栗縣及連江縣因供給較少，平均訂房率也不錯；但雲嘉南此次受水災影響，災情尚未恢復，訂房狀況較不理想，後續會加強協助引客。

黃荷婷指出，現在國內一日遊興盛，預期3個連假的一日遊旅次都很不錯，此外，這項訂房統計為連假前一個月數據，但現在旅客決定出遊住宿都普遍在一周前才訂房，所以還是要看一周前的訂房率較準確。