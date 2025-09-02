　
3連假國道每天凌晨0至5時免收費　高公局估中秋節最塞

▲▼高公局交管組主任工程司徐福聲。（圖／記者李姿慧攝）

▲高公局交管組主任工程司徐福聲。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

教師節、中秋節和國慶日3大連假準備接力登場，高公局今(2日)宣布國道疏運措施，除連假每天0到5時免收費外，另還有高乘載和匝道封閉等措施，其中因應國慶日焰火首次移師南投，國3南投將出口封閉。高公局預估，3大連假將以中秋節最塞，單日交通量上看1.3倍。

今(114)年下半年除原有中秋節及國慶日連續假期外，新增教師節及光復節共2連假。其中教師節9月27日至9月29日、中秋節10月4日至10月6日，以及國慶日10月10日至10月12日等連假日期相近，僅相隔約3天到4天，預期鄰近觀光風景區之國道路段將出現大量車潮，高公局也一口氣擬定3連假以長假期規模的相關國道疏導計畫。

高公局交管組主任工程司徐福聲表示，中秋節因為民俗性節日，研判民眾應多集中於該連假返鄉或旅遊，交通量將比教師節和國慶日大，中秋連假第一天最塞，雙向交通量為平常1.3倍，南向交通量可達約平日的1.4倍；教師節和國慶日以旅遊旅次為主。

▲▼教師節、中秋節、國慶日國道疏運措施。（圖／高公局提供）

▲教師節、中秋節、國慶日國道疏運措施。（圖／高公局提供）

高公局預估，教師節可能有部分民眾提早返鄉，交通量為111~116百萬車公里；國慶日研判為旅遊型態假期且因前有教師節、中秋節等連假，交通量為110~114百萬車公里，略低於前二連假，不過首日南向交通量預計可達平日的1.3倍，仍具一定規模。

高公局副局長彭煥儒表示，教師節、中秋節及國慶日連假首日及第2日以南向車流為主，第2、3日以北向車流為主。預估今年中秋節交通量可能跟往年差不多，尤其有3個連假，車流可能會分散，但國道疏運規劃措施仍會較審慎保守一些。

根據高公局規劃，教師節、中秋節和國慶日3大連假疏運措施，匝道封閉部分，各連續假期前兩日上午實施時段性國1及國5南入匝道封閉；後兩日下午實施時段性國1及國3北入匝道封閉。高乘載管制方面，各連續假期後兩日下午實施國5北向高乘載管制。收費措施部分，各連續假期間採單一費率、國3差別收費，連假每天0時到5時暫停收費。

▲▼教師節、中秋節、國慶日國道疏運措施。（圖／高公局提供）

▲國慶日國道疏運措施。（圖／高公局提供）

由於今(114)年國慶焰火訂於南投縣南天府道濟禪寺施放，適逢假期車流高峰，高公局考量焰火活動地點鄰近國3南投交流道及為配合交通管制，高公局規劃，10月10日12-24時封閉國3南投交流道雙向出口，避免國道及地方道路交通癱瘓。

10月10日12-24時封閉國3南投服務區聯外便道，確保服務區運作；10月10日封閉國3北向南投服務區至中興路段路肩，防範車輛滯留觀看焰火。

▼教師節、中秋節、國慶日替代道路。（圖／高公局提供）

▲▼教師節、中秋節、國慶日國道疏運措施。（圖／高公局提供）

連假交通高速公路國道疏運高公局教師節中秋節國慶日

