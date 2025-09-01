才剛開學！她翻行事曆「4大連假」要來了：周休三日夢想實現

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

今天是開學日，不過很快就要迎來9月、10月份的4大連假了，包括教師節、中秋節、國慶日及光復節。就有網友開心表示，「10月直接實現，勞工周休三日的夢想！」

立法院5月9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正，並在5月28日經總統公布，今年起全民可多放3個國定假日。一名網友昨日在Threads發文驚呼，翻開行事曆才發現「9、10月根本是幸福月。」從9月底一路到10月底，幾乎每周都能享有三天連假。

【9月、10月連假】

教師節連假（9／27-9／29）：休3天

中秋節連假（10／4-10／6）：休3天

國慶日連假（10／10-10／12）：休3天

光復節連假（10／24-10／26）：休3天

▲10月份行事曆。（圖／記者周亭瑋製圖）



值得一提的是，今年新增的4+1天國定假日，除了五一勞動節全國一致放假外，另外還有10月25日「台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」、9月28日「教師節」、12月25日「行憲紀念日」及小年夜。

對此，網友們紛紛回應，「甚至中秋連假跟國慶連假在同一個禮拜，只間隔了三個工作日」、「光輝十月」、「我們抽趴數的10月要減薪水」。

