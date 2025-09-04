　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

鹿港地藏王廟普度嬰靈　堆起2800支好市多「雞腿山」原因曝光

記者唐詠絮、柯沛辰／彰化報導

彰化縣鹿港地藏王廟4日起舉辦中元普度法會，為期3天，而現場最引人矚目的，莫過於從好市多買來的2800支「雞腿山」。廟方透露，這些雞腿花費是特別為嬰靈準備的，因為小朋友最愛吃雞腿，加上前幾年地藏王廟菩薩也有指示用雞腿安撫嬰靈，所以廟方特別花費超過10萬元買烤雞跟雞腿。

▲▼鹿港地藏王廟普度嬰靈　供上好市多2800隻「雞腿山」原因曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲鹿港地藏王廟普度嬰靈，特別買來2800支烤雞腿。（圖／記者唐詠絮翻攝）

廟方總幹事林慧娟表示，過去都會買烤雞宴請好兄弟，但因每年最多人報名的項目就是超度嬰靈，今年報名人數突破1萬4000人也不例外，因此廟方除了幫嬰靈準備遊戲區、奶粉與零食，多年來也會特別採買雞腿，盡力滿足嬰靈的需求，後來這些作法便延續至今，變成傳統慣例。

▲▼鹿港地藏王廟普度嬰靈　供上好市多2800隻「雞腿山」原因曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼鹿港地藏王廟普度嬰靈，還特別準備「遊戲區」。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼鹿港地藏王廟普度嬰靈　供上好市多2800隻「雞腿山」原因曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

至於為何選用好市多的烤雞腿，林慧娟說明，是因為好市多賣的烤雞腿每袋8支，數量剛好、方便分送，於是固定採買。

廟方今年也照往例準備350袋，3天下來共計有2800支雞腿，另有300袋烤雞，總計花費超過10萬元，但因天氣炎熱不宜久放，考量新鮮起見，午後會請里長分送給有需要的家庭及弱勢團體。

▼鹿港地藏王廟準備大量雞腿，工作人員忙進忙出。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼鹿港地藏王廟普度嬰靈　供上好市多2800隻「雞腿山」原因曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼鹿港地藏王廟普度嬰靈　供上好市多2800隻「雞腿山」原因曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼鹿港地藏王廟普度嬰靈　供上好市多2800隻「雞腿山」原因曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鹿港地藏王廟普度嬰靈　堆起2800支好市多「雞腿山」原因曝光

高雄50年現泡手搖飲傳奇餐車熄燈　老闆鞠躬感謝曝最後營業日

基隆八斗高中族語認證率冠全國　邱佩琳：市府持續資源扎根

提升防災韌性！基隆產官學簽署MOU　校園變身救災戰略據點

廢墟變沃土！武陵外役監農地活化　打造慢經濟新基地

產地直送新北！ 彰化150款優鮮農產　板橋大遠百限時開賣

對抗極端氣候！淡水12處護岸全面加固　防洪韌性大進化

強化綠島污水設施維護　台東縣環保局舉辦年度實地教育訓練

清境農場慶軍人節邀退伍榮民說當年　埔榮醫院舉辦中元祭悼典禮

中國信託捐1700萬助台南災後重建　黃偉哲：企業愛心令人感動

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

【娃故意將牙刷拿顛倒！】爸來回試探卻反被聰明誤XD

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

鹿港地藏王廟普度嬰靈　堆起2800支好市多「雞腿山」原因曝光

高雄50年現泡手搖飲傳奇餐車熄燈　老闆鞠躬感謝曝最後營業日

基隆八斗高中族語認證率冠全國　邱佩琳：市府持續資源扎根

提升防災韌性！基隆產官學簽署MOU　校園變身救災戰略據點

廢墟變沃土！武陵外役監農地活化　打造慢經濟新基地

產地直送新北！ 彰化150款優鮮農產　板橋大遠百限時開賣

對抗極端氣候！淡水12處護岸全面加固　防洪韌性大進化

強化綠島污水設施維護　台東縣環保局舉辦年度實地教育訓練

清境農場慶軍人節邀退伍榮民說當年　埔榮醫院舉辦中元祭悼典禮

中國信託捐1700萬助台南災後重建　黃偉哲：企業愛心令人感動

Giorgio Armani半世紀作品線上揭秘！公開57套服裝細節　回顧70年代史料

彈性育嬰假明年上路！婦團肯定改革「但30天單日請假仍太少」

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

可愛小物一次網羅！屈臣氏攜手BUNNI KONBINY 、寶雅邀企鵝家族推加價購

閱之海筆記／漢奸之謎！抗日戰爭裡的神秘歌姬：李香蘭

【不准笑！】爸回家太晚被 #黃金獵犬 瞪XD

相關新聞

雞籠中元祭邁入第171年　雨都漫步十週年推《中元不離普：十年軌跡》策展活動

雞籠中元祭邁入第171年　雨都漫步十週年推《中元不離普：十年軌跡》策展活動

每年七月舉行的雞籠中元祭，是台灣最具代表性的地方民俗盛典之一。2025年適逢中元祭第171年，文化團隊「雨都漫步」也迎來投入中元節慶轉譯的第十個年頭。

好市多退牛肉被問「知道要丟掉」！她批情勒

好市多退牛肉被問「知道要丟掉」！她批情勒

台南市府中元普度祈福黃偉哲手持香火祈市政順利、市民安樂

台南市府中元普度祈福黃偉哲手持香火祈市政順利、市民安樂

農曆七月普渡做愛心　宮廟供品助弱勢家庭

農曆七月普渡做愛心　宮廟供品助弱勢家庭

普渡祖先、地基主、好兄弟供品全攻略

普渡祖先、地基主、好兄弟供品全攻略

關鍵字：

鹿港地藏王廟地藏王菩薩嬰靈雞腿山好市多普渡普度

讀者迴響

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面