鹿港地藏王廟普度嬰靈　堆起2800支好市多「雞腿山」原因曝光

記者唐詠絮、柯沛辰／彰化報導

彰化縣鹿港地藏王廟4日起舉辦中元普度法會，為期3天，而現場最引人矚目的，莫過於從好市多買來的2800支「雞腿山」。廟方透露，這些雞腿花費是特別為嬰靈準備的，因為小朋友最愛吃雞腿，加上前幾年地藏王廟菩薩也有指示用雞腿安撫嬰靈，所以廟方特別花費超過10萬元買烤雞跟雞腿。

▲鹿港地藏王廟普度嬰靈，特別買來2800支烤雞腿。（圖／記者唐詠絮翻攝）

廟方總幹事林慧娟表示，過去都會買烤雞宴請好兄弟，但因每年最多人報名的項目就是超度嬰靈，今年報名人數突破1萬4000人也不例外，因此廟方除了幫嬰靈準備遊戲區、奶粉與零食，多年來也會特別採買雞腿，盡力滿足嬰靈的需求，後來這些作法便延續至今，變成傳統慣例。

▲▼鹿港地藏王廟普度嬰靈，還特別準備「遊戲區」。（圖／記者唐詠絮翻攝）

至於為何選用好市多的烤雞腿，林慧娟說明，是因為好市多賣的烤雞腿每袋8支，數量剛好、方便分送，於是固定採買。

廟方今年也照往例準備350袋，3天下來共計有2800支雞腿，另有300袋烤雞，總計花費超過10萬元，但因天氣炎熱不宜久放，考量新鮮起見，午後會請里長分送給有需要的家庭及弱勢團體。

▼鹿港地藏王廟準備大量雞腿，工作人員忙進忙出。（圖／記者唐詠絮翻攝）