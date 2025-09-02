▲中元節祭拜必看！祖先、地基主、好兄弟供品全攻略 。（圖／記者王威智攝）

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

記者王威智／綜合報導

農曆七月是傳統鬼月，9月6日(六)就是中元節（農曆七月十五）更是祭祖和普渡好兄弟的重要日子。命理師諸葛肯尼提醒，準備祭品不只「好看」就好，挑對食材、遵守禁忌，才能讓祭拜更圓滿、保平安。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中元節源自中國古代農耕祭祀，農曆七月十五正值秋收，古時天子以新穀祭祀宗廟，感謝天地神靈與祖先庇佑。隨著歷史演變，中元節融入道教與佛教文化，道教視為地官大帝聖誕日，民間會舉行普渡儀式，祈求赦免先人及亡魂罪孽；佛教稱為盂蘭盆節，源自目連救母故事，供養僧眾並超度亡靈。中元節與上元節、下元節合稱三元節，分別崇拜天官、地官、水官三位神祇。農曆七月被稱為鬼月，中元節是鬼門開啟之日，也是祭祀祖先、普渡孤魂的重要節慶，象徵感恩先人、祈求平安與福祿的傳統文化習俗。

了解中元節的由來與禁忌後，接下來就教你如何準備祭品，讓祭拜既簡單又圓滿。

祖先祭品

●素食為主：素飯菜、紅龜粿、花生糖、糕點甜食。

●保佑後代：多準備柚子，象徵「有子」。

小撇步：避免葷食，否則會降低祭拜功效。

地基主祭品

●當季水果為佳，可搭配素三牲，增加心意。

好兄弟（普渡）祭品

●水果：蘋果（平安）、柿子（事事平安）、桃子（避厄運）。

●零食甜食：糖果、餅乾（凡事平安）。

●其他：薑與鹽巴（象徵山珍海味）、雞蛋、罐頭食品、泡麵、鋁箔包飲料，讓他們「路上也能吃」。

●用品：還有盥洗用品（臉盆、毛巾、牙刷、牙膏、梳子）。

禁忌提醒

●水果禁忌：香蕉、李子、鳳梨、芋圓，民間認為會「招你來」。

●祭拜時不要念任何人的名字，也不要許願，以免影響效果。

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。