生活

中元節祭拜必看！祖先、地基主、好兄弟供品全攻略

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲中元節祭拜必看！祖先、地基主、好兄弟供品全攻略 。（圖／記者王威智攝）

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

記者王威智／綜合報導

農曆七月是傳統鬼月，9月6日(六)就是中元節（農曆七月十五）更是祭祖和普渡好兄弟的重要日子。命理師諸葛肯尼提醒，準備祭品不只「好看」就好，挑對食材、遵守禁忌，才能讓祭拜更圓滿、保平安。

中元節源自中國古代農耕祭祀，農曆七月十五正值秋收，古時天子以新穀祭祀宗廟，感謝天地神靈與祖先庇佑。隨著歷史演變，中元節融入道教與佛教文化，道教視為地官大帝聖誕日，民間會舉行普渡儀式，祈求赦免先人及亡魂罪孽；佛教稱為盂蘭盆節，源自目連救母故事，供養僧眾並超度亡靈。中元節與上元節、下元節合稱三元節，分別崇拜天官、地官、水官三位神祇。農曆七月被稱為鬼月，中元節是鬼門開啟之日，也是祭祀祖先、普渡孤魂的重要節慶，象徵感恩先人、祈求平安與福祿的傳統文化習俗。

了解中元節的由來與禁忌後，接下來就教你如何準備祭品，讓祭拜既簡單又圓滿。

祖先祭品
●素食為主：素飯菜、紅龜粿、花生糖、糕點甜食。
●保佑後代：多準備柚子，象徵「有子」。

小撇步：避免葷食，否則會降低祭拜功效。

地基主祭品
●當季水果為佳，可搭配素三牲，增加心意。

好兄弟（普渡）祭品
●水果：蘋果（平安）、柿子（事事平安）、桃子（避厄運）。
●零食甜食：糖果、餅乾（凡事平安）。
●其他：薑與鹽巴（象徵山珍海味）、雞蛋、罐頭食品、泡麵、鋁箔包飲料，讓他們「路上也能吃」。
●用品：還有盥洗用品（臉盆、毛巾、牙刷、牙膏、梳子）。

禁忌提醒
●水果禁忌：香蕉、李子、鳳梨、芋圓，民間認為會「招你來」。
●祭拜時不要念任何人的名字，也不要許願，以免影響效果。

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

09/01 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

中元節祭拜必看！祖先、地基主、好兄弟供品全攻略

藝人無尊近日在謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》中，分享多年主持靈異外景的驚悚經歷，坦言一路從「害怕」到「融入生活」，曾經遇過女鬼欲與他「冥婚」，讓來賓資深媒體人許聖梅、民俗專家小煜老師、林鈺恩律師感到不可思議。更驚人的是，無尊表示一度同時被「兩位女鬼」跟隨，其中一位至今仍未離開。

關鍵字：

中元節鬼月祭祖普渡供品準備祭拜禁忌祖先祭品地基主好兄弟中元節由來盂蘭盆節三元節命理生活小技巧節慶習俗

