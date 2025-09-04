好市多買錯牛肉！退貨被問「你知道要丟掉嗎」　她批情勒掀論戰

▲女子的丈夫買錯牛肉，退貨時被店員告知「會直接丟掉」，讓她批評對方是情勒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／柯振中報導

美式賣場好市多在全球各地有大量實體通路，會員們購物相當方便。一名女子近日表示，丈夫到該賣場購物時，不小心買錯了牛肉，退貨時卻被店員詢問「你知道這些都會被直接丟掉嗎」，讓她不禁痛批對方情勒，貼文引發論戰以後，女子也再度做出回應。

這名女子在Threads上分享，日前到好市多購買牛肉時，因為買錯種類，加上價格高昂，丈夫於是近日拿去退貨。沒想到在退貨的過程中，店員突然告知「你知道這些都會直接被丟掉嗎」，讓她傻眼直言「原來情勒是國際語言，您真是愛公司的好員工啊」。

貼文引發論戰以後，不少網友對此批評，「妳先生不先檢討自己為什麼買錯嗎」、「買錯是自己的錯，為何要商家負責」、「買錯是員工問題嗎？你PO上來才比較像情勒吧」、「本來想討拍，沒想到是討罵。留言真讓人放心。」

對此，女子也留言補充，之所以會買錯肉品，是因為丈夫理解錯指令，且購買的肉品比原先的價格高出6、7倍，加上不會料理高價牛肉，最終只能進垃圾桶，於是決定退貨。

女子表示，買錯肉品到返回賣場退貨，總共時間不到5分鐘，當時僅是以為賣場會低價賣出，讓肉能有好的歸宿，「因為就算我不換，它最終也是會被丟掉」，沒想到竟是直接丟棄。

對於女子的做法，也有部分網友表達支持，既然好市多有開放退貨服務，那麼有繳會費的會員為何不能行使權力，不應該責怪女子一家。