車輛慢看停、行人安全行　台東警察局創意宣導影片上線

▲台東關山警分局推出交通安全宣導影片。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

九月是全國「交通安全月」，台東縣警察局關山分局為讓交通安全觀念更貼近民眾，特別結合音樂元素，製作創意宣導影片，並於日前正式推出。影片搭配114年度「交通安全月」主題歌曲，旋律輕快、歌詞淺顯易懂，核心理念圍繞「車輛慢看停、行人安全行」，期望透過耳熟能詳的音樂傳播，讓交通安全意識深入校園、社區與家庭。

關山分局指出，傳統交通安全宣導多以講解、圖卡或海報為主，雖然資訊完整，但較容易流於生硬。今年特別將政策理念融入音樂，以影片方式呈現，並隨同各單位深入轄內學校、社區、機關與團體播放。透過聲音與影像的雙重效果，幫助民眾在潛移默化中養成正確的交通安全習慣。影片除強調駕駛人必須遵守「慢、看、停」三大要點外，也提醒行人過馬路應走行人穿越道、左右確認來車，並相互禮讓，才能真正確保安全。

為了擴大宣導成效，分局同步在轄內重要路口懸掛布條、張貼宣導海報，並邀請地方學校與機關協助於LED跑馬燈播放標語。員警也透過社區與部落播音系統加強宣導，讓「車輛慢看停、行人安全行」理念深入人心。同時，員警也主動走入校園與社區，結合影片播放與現場互動，以寓教於樂方式打造全方位的交通安全網絡。

關山警察分局強調，交通安全需要全民共同努力，警方除了依法執勤外，更重視教育與宣導。藉由「交通安全月」系列活動，期望駕駛人與行人養成良好交通習慣，共同營造「車輛慢、行人安」的友善道路環境。分局也呼籲駕駛人謹記「安全是回家唯一的路」，只要日常多一分耐心與禮讓，就能多一分平安，真正落實交通安全理念。