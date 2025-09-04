　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

德媒狠批台灣交通死亡「比恐攻還多」　交通部：已降至歷年低點

▲▼高雄左營發生車禍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台灣交通事故死傷被外媒批評超越911恐攻。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣還沒撕下「行人地獄」標籤，又有德國媒體《bne IntelliNews》報導，台灣交通事故死亡人數高於美國911恐攻喪生的總人數，提醒遊客來台前要三思。對此，交通部表示，台灣交通事故數據和安全已經朝好的方向改變，數據呈現下降，也是歷年低點，後續也將透過科技和AI協助，讓改善速度可以再加快。

根據交通部統計，台灣交通事故2022年發生37萬5844件，造成30日死亡人數3064人、49萬9179人受傷，當年度死亡人數創下新高；2023年道路交通事故總件數達40萬2926件，造成30日死亡人數為3023人、53萬9535人受傷；2024年交通事故總件數達39萬3918件，其中30日死亡人數為2950人，受傷人數52萬4485人，呈現下降趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

德國媒體《bne IntelliNews》報導，台灣每年的道路交通死亡人數高於911恐怖攻擊造成的死亡人數總和，更相當於每年溺水、火災和工傷事故造成的死亡人數總和的6倍。

《bne IntelliNews》報導也指出，交通問題很大程度源自於台灣城市的規劃，包括缺乏適當的人行道，加上駕駛人對交通規則不了解，闖紅燈、突然變換車道不打方向燈、斑馬線上不停讓行人，讓台灣行人每次出門，就像是一場生死遊戲。

該報導記者也在文中直言，他在台灣很少看到警方執法，10多年來他在台灣各路口提醒警方各種違規，但得到的回應卻是漠視。另蘇花公路等基礎設施也加劇危險、摩托車隨處可見且各車種在道路上搶道，造成混亂局面，違規罰款低到不會給台灣駕駛人帶來不便，也成為笑柄。

德媒報導更批評台灣的道路是已開發國家中最危險的道路之一，是一種現代民主國家都不應容忍的危險行為，更呼籲考慮前往台灣旅遊的海外旅客訂機票之前應該三思。

▲▼交通部路政及道安司司長吳東凌。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部路政及道安司司長吳東凌。（圖／記者李姿慧攝）

交通部路政及道安司司長吳東凌則表示，台灣交通死亡數據並非如外媒報導那麼全球罕見，但數據上仍有改善改變空間，改變本來就不是容易的事，這幾年台灣交通安全正在往好的方向改變，台灣的努力，相信民眾可以感受得到，從最新數據來看，行人、高齡者、機車、酒駕死亡人數都朝好的方向持續下降，也是歷年來較低數據。

吳東凌指出，交通部也要感謝德國媒體，提醒台灣改變速度可以快一點，改變幅度大一點，台灣也正將朝這方向改變，降低道安事件。

吳東凌進一步說明，交通部與警政署都有密切管道溝通，並沒有外媒所指的警方執法鬆散的感覺；另針對高齡駕照監理方面，交通部已擬出初步方案，9月中對外公布，除監理制度外，也會透過科技和AI協助，不僅針對高齡駕駛，也包括交通安全，讓改善速度可以再加快。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中某大學墜樓　24歲女死亡
快訊／三立稱「持續聯繫」江祖平怒打臉！
獨／女兒術後亡！王銘嶼仍未道歉　父轟：只顧賺錢的醫生終得報應
快訊／大雷雨炸4縣市　國家警報響
獨／人蛇夫妻結婚照曝！　逼女賣淫慘死
柯文哲、應曉薇還押！　是否繼續關到年底「最晚10／1裁定」
9天考回台大醫！台中學霸妹絕美照曝
蔡依林遭疑「交到壞朋友」　大咖天后招了：損友無誤
銀行放貸限額排除新青安　央行：與政策方向一致

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

捷運汐東線首支基樁動工　新北全速推進2032完工

桃園機場捷運電力跳脫異常　19列車、2000旅客受影響

快訊／大雷雨炸4縣市　國家警報響

腦子轉不動別再靠咖啡硬撐！7種「補腦食物」救回專注力、記憶力也回春

德媒狠批台灣交通死亡「比恐攻還多」　交通部：已降至歷年低點

9天考回台大醫！台中學霸妹絕美宣傳照曝　暴擊2萬人：戀愛了

燙青菜界三本柱？地瓜葉、小白菜連2天缺貨　只剩「它」還在

「故宮加菲貓」遠征歐洲　「大貓小貓」組合前進捷克國家博物館

快訊／15縣市大雨特報　下到晚上

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

捷運汐東線首支基樁動工　新北全速推進2032完工

桃園機場捷運電力跳脫異常　19列車、2000旅客受影響

快訊／大雷雨炸4縣市　國家警報響

腦子轉不動別再靠咖啡硬撐！7種「補腦食物」救回專注力、記憶力也回春

德媒狠批台灣交通死亡「比恐攻還多」　交通部：已降至歷年低點

9天考回台大醫！台中學霸妹絕美宣傳照曝　暴擊2萬人：戀愛了

燙青菜界三本柱？地瓜葉、小白菜連2天缺貨　只剩「它」還在

「故宮加菲貓」遠征歐洲　「大貓小貓」組合前進捷克國家博物館

快訊／15縣市大雨特報　下到晚上

古林睿煬復出首戰因雨喊卡　陳睦衡5局好投奪赴日首勝

揭柯文哲續押3大致命事由！　律師：臉書攻擊證人簡直司法奇觀

快訊／台中某科技大學驚傳墜樓　年輕女子死亡

譴責中共灰色地帶行動　綠委籲：國安會外交部海委會勿各自為政

「洪秀柱看到的軍隊矛頭都指向台灣」　綠曝藍營黃復興也發起「清黨」

陳佩琪3度潰堤！柯文哲還押看守所　心痛揮手淚別囚車

新北男將入監心情差　KTV喝茫朝天花板轟3槍！又被送辦

快訊／三立稱「持續聯繫」江祖平怒打臉！　砲轟：沒人聯絡我⋯要繼續說謊？

逛街遇到周杰倫夫妻！　素顏昆凌「寬鬆穿搭」網熱議：四胎嗎

94500起！台灣YAMAHA「7代勁戰」上市　電動CUXiE、NMAX同步登場

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突抱怨：換太多假髮，額頭大脫皮

生活熱門新聞

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

好市多退牛肉被問「知道要丟掉」！她批情勒

不是詐騙！他ATM領1000抽中1.5萬大獎

王牌AV女優不幹了！　原因曝光

醫師示警！七大元凶「折磨身體」：恐罹癌

快訊／15縣市大雨特報　下到晚上

喊「幼兒園」是中國用語！幼教老師秒打臉　由來曝光

H級前女優想婚了！　擇偶條件「至少年薪千萬」

看93閱兵喊嚇尿！館長：青鳥會萬念俱灰

用錯樂極生悲！醫示警4情趣用品風險：害GG壞死

琵琶颱風「向東大迴轉」　午後恐炸雷雨

「琵琶」颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」

歇腳亭將退出台灣？台南店9月底結束

琵琶颱風生成路徑曝光　今高溫飆35℃

更多熱門

相關新聞

賴清德接見3支冠軍棒球隊　宣布發行東園國小紀念郵票

賴清德接見3支冠軍棒球隊　宣布發行東園國小紀念郵票

總統賴清德4日接見我國參加「2025年世界少棒聯盟」世界少棒錦標賽、世界次青少棒錦標賽、「2025年第12屆亞洲(U15)青少棒錦標賽」代表隊。賴清德在致詞時表示，非常榮幸一次迎接三支冠軍球隊，並當場宣布將請中華郵政為東園國小少棒隊的光榮時刻，製作紀念郵票與郵摺，感謝大家為比賽辛苦訓練。

全球最安全國家名次出爐　台灣名次退步！

全球最安全國家名次出爐　台灣名次退步！

打著反法西斯大旗　推動法西斯的「中共九三大閱兵」

打著反法西斯大旗　推動法西斯的「中共九三大閱兵」

銘傳國中單向通學　劉銘傳路順暢了

銘傳國中單向通學　劉銘傳路順暢了

歐江安出席大使圓桌論壇　喊「台灣加入將使CPTPP更強大」

歐江安出席大使圓桌論壇　喊「台灣加入將使CPTPP更強大」

關鍵字：

台灣交通安全死亡德國媒體交通部bne IntelliNews恐攻

讀者迴響

熱門新聞

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

江祖平爆公開男方正面清晰照

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

血涙試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面