德媒狠批台灣交通死亡「比恐攻還多」　交通部：已降至歷年低點

▲台灣交通事故死傷被外媒批評超越911恐攻。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣還沒撕下「行人地獄」標籤，又有德國媒體《bne IntelliNews》報導，台灣交通事故死亡人數高於美國911恐攻喪生的總人數，提醒遊客來台前要三思。對此，交通部表示，台灣交通事故數據和安全已經朝好的方向改變，數據呈現下降，也是歷年低點，後續也將透過科技和AI協助，讓改善速度可以再加快。

根據交通部統計，台灣交通事故2022年發生37萬5844件，造成30日死亡人數3064人、49萬9179人受傷，當年度死亡人數創下新高；2023年道路交通事故總件數達40萬2926件，造成30日死亡人數為3023人、53萬9535人受傷；2024年交通事故總件數達39萬3918件，其中30日死亡人數為2950人，受傷人數52萬4485人，呈現下降趨勢。

德國媒體《bne IntelliNews》報導，台灣每年的道路交通死亡人數高於911恐怖攻擊造成的死亡人數總和，更相當於每年溺水、火災和工傷事故造成的死亡人數總和的6倍。

《bne IntelliNews》報導也指出，交通問題很大程度源自於台灣城市的規劃，包括缺乏適當的人行道，加上駕駛人對交通規則不了解，闖紅燈、突然變換車道不打方向燈、斑馬線上不停讓行人，讓台灣行人每次出門，就像是一場生死遊戲。

該報導記者也在文中直言，他在台灣很少看到警方執法，10多年來他在台灣各路口提醒警方各種違規，但得到的回應卻是漠視。另蘇花公路等基礎設施也加劇危險、摩托車隨處可見且各車種在道路上搶道，造成混亂局面，違規罰款低到不會給台灣駕駛人帶來不便，也成為笑柄。

德媒報導更批評台灣的道路是已開發國家中最危險的道路之一，是一種現代民主國家都不應容忍的危險行為，更呼籲考慮前往台灣旅遊的海外旅客訂機票之前應該三思。

▲交通部路政及道安司司長吳東凌。（圖／記者李姿慧攝）

交通部路政及道安司司長吳東凌則表示，台灣交通死亡數據並非如外媒報導那麼全球罕見，但數據上仍有改善改變空間，改變本來就不是容易的事，這幾年台灣交通安全正在往好的方向改變，台灣的努力，相信民眾可以感受得到，從最新數據來看，行人、高齡者、機車、酒駕死亡人數都朝好的方向持續下降，也是歷年來較低數據。

吳東凌指出，交通部也要感謝德國媒體，提醒台灣改變速度可以快一點，改變幅度大一點，台灣也正將朝這方向改變，降低道安事件。

吳東凌進一步說明，交通部與警政署都有密切管道溝通，並沒有外媒所指的警方執法鬆散的感覺；另針對高齡駕照監理方面，交通部已擬出初步方案，9月中對外公布，除監理制度外，也會透過科技和AI協助，不僅針對高齡駕駛，也包括交通安全，讓改善速度可以再加快。