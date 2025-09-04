　
地方 地方焦點

持續深耕東南亞市場　台東直航越南第三架包機啟航

▲台東直航越南第三架包機啟動。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東直航越南第三架包機啟動。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升觀光能見度並促進國際旅遊交流，台東縣政府攜手華府旅遊集團，於8月30日啟動台東－越南直航第三架包機，再次寫下國際觀光發展新頁。此次航班載送228名越南遊客來到台東，體驗在地美食、自然風光與原住民族文化；同時，也有101名台東旅客搭機直飛越南，展開異國探索。縣府表示，第三架直航包機順利啟航，象徵台東在國際觀光發展上已建立穩固且持續推進的成果。

更具意義的是，越南最大旅行社——西貢旅遊（Saigon Tourist）總經理亦隨團抵達台東。縣府指出，西貢旅遊為越南具代表性的國營旅遊企業，產業鏈涵蓋旅行社、飯店與交通車隊，並在越南及國際市場佔有領導地位。總經理此行親自造訪，將有助於台東未來吸引更多越南旅客，開啟國際觀光合作新契機。

台東縣交通及觀光發展處長卜敏正表示，這已是台東與越南的第三次直航包機，累計帶來近千名國際旅客，顯示縣府推動觀光國際化的決心與成效。越南旅客此行行程包括田園體驗、知本國家森林遊樂區、池上伯朗大道自行車巡禮，以及東海岸自然奇景探索；同時，也有近900名台東遊客搭乘包機赴越南，促進雙向交流。

華府旅行社副董事長陳盛山指出，此次直航不僅便利雙邊旅遊，也推動台灣國際觀光發展。未來將持續與越南業者合作，規劃更多元的包機航線，讓國內外旅客更深入認識台東之美，帶動地方觀光產業穩定成長。

為迎接越南旅客，台東縣政府特別安排迎賓儀式與營火晚會，旅客沉浸於原住民族祭儀、歌舞與文化展演中，體驗台東深厚的人文底蘊，留下難忘回憶。另一方面，台東鄉親赴越南的五日行程同樣精采，包括紅沙丘日落、仙女溪奇岩探訪、胡志明市粉紅大教堂之旅，以及湄公河遊船、果園與水椰林探索，文化與自然交融，為雙方旅客創造豐富的國際交流體驗。

09/03 全台詐欺最新數據

