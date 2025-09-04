　
社會 社會焦點 保障人權

「赴泰國工作薪水高」騙豬仔到東南亞詐騙　台東黑幫4人被逮

▲台東檢警偵破人口販運集團。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東檢警偵破人口販運集團。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局於去年11月間陸續接獲民眾報案，指稱遭人口販運集團以「赴泰國工作，環境優渥、薪水高、可隨時返國」等話術誘騙。被害人一旦出境，隨即遭限制人身自由，並被迫在詐騙機房工作。若未達業績，即遭幹部以鐵棒、馬鞭、電擊棒毆打或電擊，甚至被罰跑操場、跳青蛙跳、關進小黑屋拘禁，淪為俗稱「豬仔」的受害者，遭受非人道待遇。

案經報請台灣台東地方檢察署林威霆檢察官指揮偵辦，由台東縣警察局刑事警察大隊、台東分局、關山分局、大武分局及刑事警察局國際刑警科共組專案小組。經深入追查後，鎖定竹聯幫仁堂明仁會台東分會，以黃姓男子為首的犯罪組織涉有重嫌。專案小組日前持台灣台東地方法院核發之搜索票及檢方拘票，對該組織據點展開搜索，並查緝黃嫌等4人到案，全案依違反《人口販運防制法》及《組織犯罪條例》等罪嫌，移送台東地檢署偵辦。

台東縣警察局局長蔡燕明提醒，境外工作陷阱多，若有標榜「高薪卻無需專業技術」的工作，往往暗藏危險，民眾切勿輕信友人介紹或網路求職資訊，務必查核來源與真偽，以免誤入陷阱，不僅觸法，還可能受困海外。警方強調，將持續針對人口販運及幫派組織犯罪案件展開強力查緝，全力守護民眾人身與財產安全。

09/03 全台詐欺最新數據

09/03 全台詐欺最新數據
521 3 5708 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

為提升觀光能見度並促進國際旅遊交流，台東縣政府攜手華府旅遊集團，於8月30日啟動台東－越南直航第三架包機，再次寫下國際觀光發展新頁。此次航班載送228名越南遊客來到台東，體驗在地美食、自然風光與原住民族文化；同時，也有101名台東旅客搭機直飛越南，展開異國探索。縣府表示，第三架直航包機順利啟航，象徵台東在國際觀光發展上已建立穩固且持續推進的成果。

關鍵字：

台東人口販運豬仔竹聯幫詐騙

