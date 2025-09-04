台東縣文健站推動「AR擴增實境樂齡體適」　長者健康成果亮眼

▲台東縣文健站推「AR擴增實境樂齡體適」成果豐碩 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府積極推動長者健康促進，自9月起舉辦「AR擴增實境樂齡體適能分區競賽」，全縣109個文化健康站共有500餘名長者與照服員參與。縣長饒慶鈴4日特別前往新園文健站比賽會場為長者加油打氣。她指出，文健站體適能課程推動5年來，長者在肌耐力、柔軟度、心肺功能及平衡感等方面皆有顯著進步，「健康看得到，真的很有感！」

饒慶鈴表示，縣府自109年起與台東大學合作，將體適能課程引入文健站，並自110年起結合AR擴增實境科技，讓長者在安全且富趣味的環境中進行身體訓練，同時體驗科技帶來的新鮮感與挑戰，達到延緩失能與促進健康的雙重目標。

她進一步指出，以109年和113年的數據比較，長者健康狀況明顯提升：平均體重下降2公斤，BMI值下降；下肢肌力提升幅度達21.42%；心肺功能測驗「原地抬膝」從83次進步至109次，提升率達31.32%；下肢柔軟度「體前彎」更由負值轉為正值。

饒慶鈴並宣布，台東縣文健站將新增卑南鄉稻葉及關山鎮隆興2個據點，總數達111站，服務超過4,000名族人長輩，縣府將持續精進服務品質。

縣府原民處指出，「AR擴增實境樂齡體適能課程」為台東縣「原住民部落長者運動暨延緩失能照護計畫」的重點項目。原民處委託台東大學於3月至7月透過輪轉方式，讓各文健站長輩均能參與，每堂課由照服員依長者需求與身體狀況調整內容，將虛擬與實際動作融合，達到最佳訓練效果。

9月2日起，縣府陸續於縱谷、市區、海線及南迴等地舉辦8場分區競賽。比賽內容兼具趣味與訓練效果，個人項目包括「打板擦」、「外推練習」、「數字碰」等，考驗長者上肢力量、反應與協調；團體項目則設計「拉取練習」，結合上肢與下肢動作，培養默契與合作精神。

競賽現場氣氛熱烈，長者們在AR感應螢幕前揮動雙手、踏穩步伐，專注投入並彼此加油鼓勵，展現十足活力與團隊精神。經過半天比賽，團體組前三名由建和、新園、馬蘭文健站奪下，分別獲得3,000元、2,000元及1,000元獎金。