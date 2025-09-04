載整車學生控遭逼車！台中名校校車司機突刪文　到警局也改口

▲台中一間私立名校校車昨日傍晚跟一台小貨車發生碰撞。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市台74線昨日傍晚發生一起擦撞車禍，一台私立名校校車與一台小貨車發生輕微擦撞，校車駕駛鍾男發文控訴遭到逼車，且擔心車上都是孩子，若發生車禍不堪設想。但該貼文已被刪除，鍾男也自述雙方沒有特殊糾紛，警方研判僅是普通擦撞，但肇事小貨車司機未留下處置，仍屬違規。

大雅警分局說明，該案發生在昨日17時42分，大客車駕駛鍾男（43歲）行經台74線西向21k處時，與一輛小貨車發生碰撞，小貨車駕駛石男（38歲）右側車身擦撞大客車左側車身，所幸現場並無人受傷，但石男並無留下處理，已經違規，可處3千元以下罰鍰並扣照3個月，

▲校車駕駛今日發文控遭逼車，但是製作筆錄時說法卻僅是普通擦撞。（圖／民眾提供）



該案駕駛大客車的鍾男為私立名校校車司機，當時車上載著許多學生，今日曾在臉書爆料公社公開發文，指出是遭到逼車，並且公布貨車畫面跟行車紀錄器畫面佐證。不過，鍾男到交通分隊製作筆錄時，卻自述雙方行駛於快速道路時，並沒有發生衝突，警方則認定，雙方僅是發生普通擦撞車禍而已。

警方說，員警依規定到場處置，鍾男經檢測無酒精反應，亦無人受傷，已調閱相關影像以釐清案情，已通知石男到案說明，石男違規部分將製單舉發。