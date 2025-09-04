川普遲遲未打台灣牌　學者警告一狀況下可能讓他出手

▲川普曾預告，年底前可能與習近平見面。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／台北報導

美國總統川普曾預告，「川習會」可能在年底前實現。對於外界憂心，台灣是否可能成為美中之間的交易內容，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，目前看不出大陸國家主席習近平能夠提供什麼籌碼，讓川普願意交易台灣。

國策研究院今（4）日舉行「當前國際局勢動態」座談會，主題為「從阿拉斯加會談、上合峰會到二戰紀念的戰略意涵」，張五岳出席會議時，分享上述觀點。

川普7月底曾表示，習近平希望和他見面，他也期待這場會面，並稱雙方應該年底前會見面。

對於未來可能舉行的川習會，張五岳反問，從中方角度來看，哪有可能在科技問題、貿易問題上，北京做各式各樣的努力、沙盤推演與準備，反而在美中之間最敏感、最關鍵、最核心的台灣問題上，北京不做準備、不沙盤推演也不做努力？

談及川習會是否可能進行大交易，損及台灣的主權與利益時，張五岳直言，從目前角度來看，幾率不大。他解釋，首先，不管美中之間維持什麼格局，川普與美國的主要官員、國會、主流媒體及主流民意，都把中國當成最大的威脅和潛在最大敵人，這不是個人意志可以改變。

其次，張五岳提到，川普個性好大喜功，目前為止看不出習近平能夠提供川普什麼樣的籌碼，而願意讓川普來交易台灣。

最後，張五岳拋出問題：習近平對川普有信任基礎嗎？這個講話是可信的嗎？基於很多原因，張五岳認為，台灣不用過度憂慮。他強調，台灣反而應該要關注，川普迄今都沒有打過台灣牌，不過一旦美中之間長期結構性矛盾問題不解決，川普會不會不耐地開始打台灣牌？「那時候兩岸關係才會比較緊繃」。

張五岳認為，短期來說，目前兩岸關係格局雖然脆弱，但是風險是可控的，因為美中關係及兩岸關係，大家共同的看法為：鬥是主軸，但不破是底線。所以雖然看起來有一些風險，但是風險可控。

▼淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（圖／記者陳冠宇攝）