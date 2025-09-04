　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

川普遲遲未打台灣牌　學者警告一狀況下可能讓他出手

▲▼川普與習近平，中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普曾預告，年底前可能與習近平見面。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／台北報導

美國總統川普曾預告，「川習會」可能在年底前實現。對於外界憂心，台灣是否可能成為美中之間的交易內容，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，目前看不出大陸國家主席習近平能夠提供什麼籌碼，讓川普願意交易台灣。

國策研究院今（4）日舉行「當前國際局勢動態」座談會，主題為「從阿拉斯加會談、上合峰會到二戰紀念的戰略意涵」，張五岳出席會議時，分享上述觀點。

川普7月底曾表示，習近平希望和他見面，他也期待這場會面，並稱雙方應該年底前會見面。

對於未來可能舉行的川習會，張五岳反問，從中方角度來看，哪有可能在科技問題、貿易問題上，北京做各式各樣的努力、沙盤推演與準備，反而在美中之間最敏感、最關鍵、最核心的台灣問題上，北京不做準備、不沙盤推演也不做努力？

談及川習會是否可能進行大交易，損及台灣的主權與利益時，張五岳直言，從目前角度來看，幾率不大。他解釋，首先，不管美中之間維持什麼格局，川普與美國的主要官員、國會、主流媒體及主流民意，都把中國當成最大的威脅和潛在最大敵人，這不是個人意志可以改變。

其次，張五岳提到，川普個性好大喜功，目前為止看不出習近平能夠提供川普什麼樣的籌碼，而願意讓川普來交易台灣。

最後，張五岳拋出問題：習近平對川普有信任基礎嗎？這個講話是可信的嗎？基於很多原因，張五岳認為，台灣不用過度憂慮。他強調，台灣反而應該要關注，川普迄今都沒有打過台灣牌，不過一旦美中之間長期結構性矛盾問題不解決，川普會不會不耐地開始打台灣牌？「那時候兩岸關係才會比較緊繃」。

張五岳認為，短期來說，目前兩岸關係格局雖然脆弱，但是風險是可控的，因為美中關係及兩岸關係，大家共同的看法為：鬥是主軸，但不破是底線。所以雖然看起來有一些風險，但是風險可控。

▼淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（圖／記者陳冠宇攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蔡依林被抓包晚上10點還沒睡！　限動親回：餐廳服務生也提醒了
7-11美式拿鐵「買20送20」　咖啡優惠一次看
大咖AV女優來台私會36人！　破萬價格曝
「知道錢卡嗎？」　柯文哲曝獄中生活：關一年讓我看到最底層的人
應曉薇暴瘦20公斤　哽咽盼交保：每天抓蟑螂放生
血淚開箱文曝！淫魔「1人蹂躪20女」
快訊／高雄女腐屍死亡證書「寫4字」　遺體發還妹妹
快訊／柯文哲哭了！歎「台灣竟然還有這種冤獄」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

川普遲遲未打台灣牌　學者警告一狀況下可能讓他出手

習閱兵未談台灣！　張五岳預測這時將辦大型涉台活動

陸閱兵總指揮打破慣例　中部戰區司令神隱...空軍司令韓勝延扛大旗

賴影射「槍桿子紀念和平」　陸國台辦：統一必勝！分裂是自取滅亡

赴台陸生陷「學姐色誘」致機密外洩　國安部揭間諜「情控四部曲」

陸運油-20閱兵模擬「空中加油」　女飛官身份曝「已飛過6種機型」

陸裁定對美「光纖」企業續徵反傾銷稅　最高稅率78.2％

陸閱兵向市民徵集8萬隻和平鴿　「放飛即下班」10分鐘到家

陸「93大閱兵」提升軍貿實力　與歐美不同！涉「底線」有錢也不賣

分析／多國領導人在天安城樓盤點軍購清單？　「93大閱兵」藏軍貿潛力

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

川普遲遲未打台灣牌　學者警告一狀況下可能讓他出手

習閱兵未談台灣！　張五岳預測這時將辦大型涉台活動

陸閱兵總指揮打破慣例　中部戰區司令神隱...空軍司令韓勝延扛大旗

賴影射「槍桿子紀念和平」　陸國台辦：統一必勝！分裂是自取滅亡

赴台陸生陷「學姐色誘」致機密外洩　國安部揭間諜「情控四部曲」

陸運油-20閱兵模擬「空中加油」　女飛官身份曝「已飛過6種機型」

陸裁定對美「光纖」企業續徵反傾銷稅　最高稅率78.2％

陸閱兵向市民徵集8萬隻和平鴿　「放飛即下班」10分鐘到家

陸「93大閱兵」提升軍貿實力　與歐美不同！涉「底線」有錢也不賣

分析／多國領導人在天安城樓盤點軍購清單？　「93大閱兵」藏軍貿潛力

史上最短！1m紅線成陷阱　台中警解釋：路口10米內都不可停車

抽脂使用「HES」藥物！受害人急性腎衰竭　陳昭姿：完全忽視風險

基隆港務分公司　連續8年辦理「樂善·希望永在」普渡祭品捐贈

八點檔女星抗癌6年被酸「怎還活著」！愣住…下秒高EQ回應：讓你失望了

女子超商偷比「國際求救手勢」！店員一看秒報警...家暴男被逮

李雅英閨蜜現身！韓籍啦啦隊女神金吉娜「想定居台灣」　未來球團規劃曝光

快訊／台股收盤上漲79.55點　台積電持平至1160

賴清德接見3支冠軍棒球隊　宣布發行東園國小紀念郵票

陳文茜對抗黑色素癌　我接受它　看可不可以把它殺死

軍公教也適用！115年起育嬰假以「日」請　照顧假以「時」請

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

大陸熱門新聞

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

快訊／藝人轉發央視貼文！　陸委會站出來說話了

情控SOP！赴台陸生陷「學姐色誘」致機密外洩

鷹擊-21「航母殺手」讓美軍有壓力

賴影射「槍桿子紀念和平」　陸國台辦：統一必勝

遠看一直線！陸九三閱兵現「複製貼上」

陸「93大閱兵」提升軍貿實力　如涉「底線」有錢也不賣

金價累計漲幅超33%　買家嘆：盼不到理想金價

解放軍殲擊機＋隱身機最新亮相

主打點穴戰！陸高超聲速導彈全亮相

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

分析／多國領導人在天安城樓盤點軍購清單？

陸閱兵向市民徵集8萬隻和平鴿 「放飛即下班」10分鐘到家

陸運油-20閱兵模擬「空中加油」 女飛官身份曝「已飛過6種機型」

更多熱門

相關新聞

習閱兵未談台灣！　張五岳預測這時將辦大型涉台活動

習閱兵未談台灣！　張五岳預測這時將辦大型涉台活動

中國大陸昨（3）日舉行大閱兵，但大陸國家主席習近平在講話中並未直接談及台灣。對此，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析，這次閱兵當中，台海議題並非至關重要，但他評估，台灣光復80周年之際，北京將舉行大型涉台活動，屆時或將更新對台問題論述。

下一個換紐奧良　川普又放話派兵

下一個換紐奧良　川普又放話派兵

力保關稅！　川普上訴最高法院

力保關稅！　川普上訴最高法院

宏碁攜手輝達推AI迷你工作站　漲停鎖死逾5萬張排隊等著買

宏碁攜手輝達推AI迷你工作站　漲停鎖死逾5萬張排隊等著買

北京閱兵秀肌肉　美軍4星上將：美如須戰鬥將展壓倒性絕對優勢

北京閱兵秀肌肉　美軍4星上將：美如須戰鬥將展壓倒性絕對優勢

關鍵字：

川普習近平兩岸關係美中台關係川習會

讀者迴響

熱門新聞

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

江祖平爆公開男方正面清晰照

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面