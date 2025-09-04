習閱兵未談台灣！　張五岳預測這時將辦大型涉台活動

▲淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

中國大陸昨（3）日舉行大閱兵，但大陸國家主席習近平在講話中並未直接談及台灣。對此，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析，這次閱兵當中，台海議題並非至關重要，但他評估，台灣光復80周年之際，北京將舉行大型涉台活動，屆時或將更新對台問題論述。

國策研究院今日舉行「當前國際局勢動態」座談會，主題為「從阿拉斯加會談、上合峰會到二戰紀念的戰略意涵」，張五岳出席會議時，分享上述觀點。

習近平昨日於九三閱兵講話中提到，「全軍將士要忠實履行神聖職責，加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權、統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，為世界和平與發展作出更大貢獻」。

值得注意的是，習近平並未直接談及台灣。張五岳對此分析，習近平的首要考慮，不是用920個字來表達什麼，而是以實際行動來展現在新型國際格局架構下，如何強化盟邦之間和南南合作，以及透過此重要國際宣傳場域來表達新的國際觀、安全觀、戰略觀，同時呈現解放軍的壯大。

因此在這次閱兵中，台海議題並非至關重要。但張五岳提到，大陸全國政協主席王滬寧9月2日出席一場港澳台各界人士的座談會中，仍強調一個中國、反對台獨和外部干涉，並「堅決維護台灣光復這一抗日戰爭勝利成果」。

此外，張五岳指出，習近平5月7日在《俄羅斯報》投書時，基本上把二戰史觀、戰後國際秩序（包括聯合國、聯大2758號決議案），與對台灣擁有主權、中國統一畫上等號，這種作法在國際等場域都做很清楚的宣示。

除了抗戰勝利周年，今年也是台灣光復80周年。張五岳研判，今年北京在涉台議題方面，將主要聚焦在10月25日台灣光復周年，他預估北京屆時將舉行大規模活動，並在對台問題論述上會有更新的爭論。

▼習近平於九三閱兵發表講話。（圖／翻攝 央視）