金正恩、普丁「空調爭奪戰」曝　雙方互搶遙控器！

▲金正恩、普丁3日在北京會談前，雙方人員針對「冷氣溫度調整」發生爭執。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩與俄羅斯總統普丁昨（3）日在中國北京出席「抗日戰爭暨反法西斯戰爭勝利」80周年閱兵後，前往釣魚台國賓館進行約2個半小時的會談。會談前，雙方隨行人員因會議室空調溫度高低意見不合而展開拉鋸戰，甚至一度由兩國人員在空調控制器前「僵持不下」，成為會前意外小插曲。

根據南韓《韓聯社》，俄媒記者科默爾桑特（音譯）轉述，原本普丁、金正恩預計在俄羅斯駐中國大使館舉行會談，最終改為釣魚台國賓館，令現場人員措手不及。

會談場地布置完成時，北韓隨行人員試圖將室內溫度調升至23度，但俄羅斯人員則主張維持20度，雙方隨行人員在控制器前進行拉扯與爭執，最終北韓人員先行退下，俄羅斯人員則繼續堅守控制器前調整溫度。

報導指出，北韓隨行人員雖能理解俄方以俄語表達的意見內容，但仍堅持自己的調整要求。科默爾桑特記者形容，雙方在空調控制器前「拉鋸僵持」的過程中，可能使北韓人員感受到一定程度的不便或壓力。此事件結束後，金正恩與普丁搭乘普丁專用座車抵達會談現場，正式展開會議。

此外，報導也提到北韓媒體對金正恩相關議題的報導方式，稱北韓記者對於自己深愛的領導人非常執著，採訪時毫不畏懼規則，若無法即時取得資訊或符合期待，便會被視為「不受重視」。此段小插曲也反映出雙方在會談前的緊張氣氛及文化差異，成為本次國際高層會議的一個輕鬆話題。