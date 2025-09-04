日本山形新幹線列車再度撞熊　停駛1小時！專家揭熊頻繁出沒主因

▲日本山形新幹線「翼系列」列車。（圖／記達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本山形新幹線今（4）日上午發生列車與熊隻相撞事件，所幸乘客與乘務員均無人受傷，但為進行安全檢查而一度停駛約1小時，造成部分列車延誤。這已是日本新幹線今年第3起因撞擊熊隻停駛，上一次事故發生在8月24日秋田新幹線，當時更在鐵軌上發現幼熊屍體，凸顯近來熊類頻繁出沒所帶來的安全隱憂。

根據《日本放送協會》（NHK），JR東日本表示，4日上午10時46分左右，一班從山形縣米澤市開往東京的山形新幹線「翼132號」列車，在行經板谷站至福島市庭坂站之間的區段時，意外撞上一頭熊。

雖然列車上的旅客與乘務員均未受傷，但公司為確保安全，立刻進行檢查，導致上行線一度停駛約1小時，後續也影響其他列車班次，JR呼籲旅客隨時留意最新運行情況。

事實上，這並非山形新幹線首次與熊隻發生碰撞事故，今年6月也曾因撞熊而短暫停駛，引發社會關注。

而就在8月24日，秋田新幹線「小町16號」列車亦曾在岩手縣雫石町行駛時與熊相撞。當時列車緊急停車20分鐘後恢復運行，雖未造成人員傷亡，但鐵軌上發現了一隻遭撞擊死亡的幼熊。該事故導致對向「小町9號」延誤38分鐘，影響約201名乘客。

日媒分析，熊隻頻繁下山活動與氣候變遷脫不了關係。由於近年異常炎熱，山林食物驟減，加上人類生活範圍逐漸與野生動物棲地重疊，導致北海道、東北地區乃至東京都西部的多摩地區，都屢次傳出熊隻覓食、甚至攻擊人類的案例。專家呼籲民眾應謹慎處理廚餘，並避免隨意餵食熊隻，以降低人熊衝突風險。