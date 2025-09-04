　
葡萄牙里斯本「百年地標纜車」嚴重出軌！　至少15死

▲葡萄牙里斯本纜車發生重大事故，至少15人死亡 。（圖／路透）

▲葡萄牙里斯本纜車發生重大事故，至少15人死亡 。（圖／路透，下同）

記者張靖榕／綜合報導

葡萄牙首都里斯本一列纜車於當地時間3日發生嚴重出軌事故，造成至少15人罹難，多人受傷。外媒引述警方消息，目前仍有部分乘客受困，搜救與醫療人員正全力搶救。

CNN報導，這起事故發生在當地著名的「葛羅莉亞纜車」（Glória Funicular）上，是里斯本的百年地標之一，吸引大量觀光客搭乘。纜車最多可載42人，最早於1885年啟用。

根據葡萄牙公共安全警察最初的說法，事故發生後通報至少3人死亡，約24人受傷，其中9人傷勢嚴重。但後續官方更新後，死亡人數已攀升至15人。

▲▼葡萄牙里斯本纜車發生重大事故，至少15人死亡 。（圖／路透）

事故現場急救行動持續進行中，當局尚未釐清出軌原因，葡萄牙司法警察局的兇殺調查組也已介入調查，目前尚未排除任何可能性。

里斯本市長莫伊達斯（Carlos Moedas）3日晚間受訪時沉痛表示，「這是我們城市悲傷的一天，對我們所有人來說都是非常艱難的日子。此刻包括市政單位、緊急救護團隊（INEM）、民防部門與消防局都已到場，全力協助事故受害者」，「里斯本全城哀悼」。

負責纜車營運的市營交通公司Carris表示，公司所有應變人員已趕赴現場協助，當前首要任務是掌握事故現場的整體狀況。葡萄牙總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）隨後發表聲明，對事故表達深切遺憾，並向罹難者家屬致上哀悼。

歐洲聯盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）亦透過社群平台X以葡萄牙語發文致意，表示對這起悲劇深感哀傷，並聲援葡萄牙人民。

相關新聞

22歲鬥牛士處女秀「遭680kg公牛」頂飛慘死

22歲鬥牛士處女秀「遭680kg公牛」頂飛慘死

葡萄牙22歲鬥牛士努埃爾‧瑪麗亞‧特林達德（Manuel Maria Trindade）22日首度在里斯本一間鬥牛場亮相，怎知出道即隕落，他在表演如何制伏一頭680公斤公牛時，直接被公牛頂飛重摔地面，腦部重創，送醫隔日宣告腦死。而觀眾席則有另一名73歲骨科醫師因為目睹慘劇，疑似因驚嚇過度引發主動脈瘤破裂身亡。

妻子太胖跌倒壓身上　男子喪命

妻子太胖跌倒壓身上　男子喪命

狂腹瀉Hold不住　女慘成「生物危害」被送下機

狂腹瀉Hold不住　女慘成「生物危害」被送下機

葡萄牙「全國警戒狀態」！熱浪飆44°C

葡萄牙「全國警戒狀態」！熱浪飆44°C

利物浦28歲球星車禍身亡　足壇齊聲哀悼

利物浦28歲球星車禍身亡　足壇齊聲哀悼

