纜繩突斷！俄遊客「集體墜湖」重摔在地　座椅殘骸四散

▲纜繩突然斷裂，導致遊客們墜湖或重摔在地。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯一間山區度假村發生恐怖意外，園區內「空中纜椅」繩索突然斷裂，導致遊客們紛紛摔落，座椅碎裂後，殘骸噴飛各地，事發瞬間都被監視器完整拍下。

根據影片，纜繩斷裂瞬間，一些遊客直接撞上樹木，至少4人掉落下方22英尺（約6.7公尺）的特雷克湖（Lake Trek），或者重摔下方岩質地面，座椅殘骸四散各處，現場爆出驚恐尖叫。

г. Нальчик.

Чудовищно!!!????????????

Оборвалась канатная дорога!????

Люди посыпались вниз!!!????‍♂️

Минимум 8 тяжело пострадавших. ???? pic.twitter.com/nZNoc2aaHn — Андрей74???????????? (Санкции ????!) (@andersen7474) August 8, 2025

俄媒《塔斯社》報導，這起事件發生在卡巴爾達-巴爾卡爾共和國（Kabardino-Balkaria）首府納爾奇克市（Nalchik），當時一共21名遊客正在乘坐空中纜椅，意外導致其中8人受傷，另有13人一度受困，幸好最終平安獲救。

當局展開大規模救援行動，並將傷患緊急送醫。儘管沒有造成死亡，但其中一名傷患出現脊椎損傷，目前在加護病房接受治療，情況相當嚴重。

根據緊急部門初步調查，事故主因與纜繩老化有關，因為這座空中纜椅設立於1968年，「經過數十年使用後的磨損，被認為是事故的初步原因。」與此同時，當局也已經展開刑事調查，檢視是否有其他違法或違規行為，導致事故發生。