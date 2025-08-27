22歲鬥牛士「魂斷處女秀」！680kg公牛撞飛亡　觀眾目睹嚇到暴斃

▲特林達德在出道首秀意外遭公牛撞死。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

葡萄牙22歲鬥牛士努埃爾‧瑪麗亞‧特林達德（Manuel Maria Trindade）22日首度在里斯本一間鬥牛場亮相，怎知出道即隕落，他在表演如何制伏一頭680公斤公牛時，直接被公牛頂飛重摔地面，腦部重創，送醫隔日宣告腦死。而觀眾席則有另一名73歲骨科醫師因為目睹慘劇，疑似因驚嚇過度引發主動脈瘤破裂身亡。

根據《每日郵報》報導，特林達德是一名鬥牛新秀，作為「福卡多」（forcado）鬥牛士團隊成員，他22日在里斯本著名的卡波佩奎諾（Campo Pequeno）鬥牛場，首次挑戰徒手制伏公牛，當時現場有近7000名觀眾。

從觀眾所拍攝的影片可以看到，表演中，特林達德朝公牛奔跑時突然猶豫，結果反被憤怒的公牛頂起並拋向場地另一端。儘管其他鬥牛士立即衝出援救，拉扯公牛尾巴並試圖用燈光分散公牛注意力，但特林達德仍因頭部受到劇烈撞擊，遭受嚴重腦部創傷，送醫後於隔日宣告腦死，最終於23日逝世。

更令人震驚的是，觀眾席上的73歲退休骨科醫師瓦斯科‧莫萊斯‧巴蒂斯塔（Vasco Morais Batista）在目睹血腥場面後突然身體不適，隨即倒地不起。據Touro e Ouro報導，巴蒂斯塔死於主動脈瘤，但未確認是否與觀看致命表演的驚嚇有直接關聯。

事件發生後，網路甚至出現慶祝特林達德死亡的惡意言論，他的母親阿爾茲拉（Alzira）憤而發表公開信回擊。她在信中質問動保政黨「人民-動物-自然黨」（PAN）的支持者，「你們足夠了解我兒子，而為他的死亡感到高興嗎？你們知道他是否喜愛動物嗎？」阿爾茲拉強調，「我兒子從不傷害公牛，而是技巧性地處理牠們！」

葡萄牙式鬥牛雖然與西班牙相比較不血腥，目標並非殺死動物。但葡萄牙動保團體仍然呼籲禁止這項運動。

特林達德來自鬥牛世家，父親同為聖曼索斯業餘鬥牛團成員，該團體成立60週年，沒想到卻因意外蒙上陰影。卡波佩奎諾鬥牛場自19世紀末建成以來，一直是葡萄牙夏季鬥牛表演重鎮，最多可容納萬人觀賞。