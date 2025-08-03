葡萄牙進入「全國警戒狀態」！熱浪飆44°C　緊急封林防野火

▲ 葡萄牙佩納菲耶爾（Penafiel ）Serra da Boneca地區野火。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

葡萄牙受北非熱浪影響，面臨極端高溫與野火威脅，全國自3日午夜進入警戒狀態。內政部長阿馬拉爾（Maria Lúcia Amaral）宣布，這項緊急措施將實施至8月7日晚間11時59分。

歐洲新聞台（Euronews）報導，這波熱浪將導致葡萄牙大部分地區氣溫飆升至攝氏36度至40度，阿連特茹（Alentejo）內陸、塔霍河谷（Tagus Valley）及杜羅河谷（Douro Valley）等地更可能來到41至44度高溫。除南部法魯（Faro）以外，葡萄牙所有行政區皆發布橙色高溫警報。

阿馬拉爾強調，「持續的高溫且低濕度環境，迫使我們必須採取預防性特殊措施，以應對葡萄牙大陸大部分地區的火災風險。」政府已全面禁止民眾進入森林區域，同時嚴格管制野外用火、煙火施放等可能引發火災的所有活動。為強化防災應變，國民警衛隊、公共安全警察及武裝部隊已加強轄區巡邏與監控。

葡萄牙海洋暨大氣研究所（IPMA）警告，4日起波多（Porto）、布拉加（Braga）、布拉干薩（Bragança）等北部城市將進入紅色警戒等級，全國大部分地區夜間最低溫也將維持在20至25度的「熱帶夜」狀態。