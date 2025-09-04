川普曝很快與普丁通話　坦承：原以為終結俄烏戰爭沒那麼困難

▲美國總統川普與俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

針對俄烏和談進度遲緩，美國總統川普3日表示，計畫很快再與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）通話，到時美國將決定下一步行動。川普強調，美國的立場是希望促成戰爭早日結束，但也坦言他原以為終結這場戰爭不會那麼困難。

川普當天在白宮與波蘭總統納夫洛茨基（Karol Nawrocki）會晤時指出，美國在波蘭的駐軍計畫維持不變，並表示若波蘭提出需求，美國願意派駐更多部隊。他說，美國與波蘭態度一致，將協助波蘭強化自我防衛。

▲川普在白宮會見波蘭總統納夫洛茨基。（圖／路透）



納夫洛茨基則回應，波蘭社會對美軍駐紮持正面態度，這是20世紀至21世紀以來首次對外軍駐紮感到欣然接受，他表示，目前波蘭境內約有1萬名美軍駐守，這象徵波美兩國團結一致，並向全球與俄國釋放明確訊號。納夫洛茨基同時承諾，波蘭的國防預算將提高至GDP的5％。

川普日前在阿拉斯加與普丁會面時透露，普丁同意與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行雙邊會談，但迄今雙方仍未會晤。他強調，預計在未來幾天內再與普丁通話，並將根據討論結果決定美國的後續行動。