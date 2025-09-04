習近平、普丁閱兵前忘關麥？聊「器官移植、長生不老」全被聽光光

▲中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁、北韓最高領導人金正恩3日上午登上北京天安門廣場閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

北京3日舉行二戰勝利80週年「九三閱兵」，其中一段意外收音的對話掀起全球輿論熱議。中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁、北韓領導人金正恩並肩步行前往天安門觀禮台時，現場麥克風意外捕捉到普丁透過翻譯提及「器官移植」與「長生不老」，習近平則回應「本世紀人類可能活到 150 歲」。畫面透過央視及國際媒體同步直播，讓外界罕見窺見三國領導人的私下交流。

根據轉錄內容，普丁的隨行翻譯以中文轉述，「隨著生物科技持續發展，人類器官會不斷地移植，甚至越活越年輕，甚至能實現長生不老。」隨後，習近平在鏡頭外回應，「有人預測呢，本世紀呢，人可能可以活到 150 歲。」當時金正恩微笑望向二人，但無法確定他是否獲得翻譯轉述。由於畫面切換與聲音混雜，部分內容仍有爭議，但相關對話已被路透、BBC、美聯社等媒體證實出現在國際直播中。

儘管中國國內央視畫面多以音樂與旁白覆蓋，未完整呈現三人對話，但海外媒體保存的片段迅速流傳，並引發各界解讀。對此，俄羅斯、中國官方均未回應外界置評，而這場意外收音也已成閱兵典禮之外最受矚目的插曲，甚至被認為比武器展示更具象徵性。