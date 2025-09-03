　
地方 地方焦點

桃捷「美食腸腸號」彩繪列車聯名活動　玩心理測驗送牛奶糖

▲桃捷「美食腸腸號」彩繪列車聯名活動

▲桃捷「美食腸腸號」彩繪列車聯名活動，玩心理測驗送牛奶糖。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運公司攜手人氣社群平台Dcard原創IP角色，推出「美食腸腸號」彩繪列車及一系列活動，內容包括搭車玩心理測驗換牛奶糖、挑戰車站集章兌換限量娃娃，以及雙主題車站打卡拍照，帶給旅客及粉絲全台獨一無二的dtto friends沉浸式捷運探索體驗。

除了彩繪列車的活動，桃捷公司打造A7體育大學站主題車站，與過去不同僅設置IP打卡牆或大型玩偶供粉絲拍照，這次將A7站布置了滿滿的dtto friends，從進站開始就可以欣賞每個角色的不同樣貌，車站內隨處都可以和角色互動拍照。

▲桃捷「美食腸腸號」彩繪列車聯名活動

▲A7站布置了滿滿的dtto friends。（圖／桃捷提供）

其中有全台首座「dtto friends 捷運職人」角色牆，全員化身為桃捷公司司機員、站務員、行控中心、維修人員及行政幕僚等，展現捷運多元職務樣貌。

桃捷3日表示，「美食腸腸號」彩繪列車自今年8月30日起至明(115)年8月31日期間行駛。列車設計結合中壢牛肉麵、大溪豆乾、龍岡米干、客家菜包等桃園代表美食，並融入可愛的dtto friends角色，讓旅客一上車就能感受濃厚的地方特色。旅客只要掃描藏在車廂內的3個QR code，即可參加專屬心理測驗，找出最適合自己的「桃捷職位」與「桃園美食」。

完成心理測驗除了可以兌換牛奶糖外，也可以繼續挑戰車站集章活動！桃捷公司歡迎旅客與粉絲一同搭乘「美食腸腸號」，開啟一段美好的桃捷旅程。

◎「美食腸腸號」彩繪列車時刻表：
A1 台北車站發車時間：07:53、10:53、13:53、16:53、19:53、22:53
A22 老街溪站發車時間：06:18、09:18、12:18、15:18、18:18、21:18

09/02 全台詐欺最新數據

關鍵字：

桃捷美食腸腸號列車dtto friends

