▲桃捷增購列車計畫出現困境，市議員黃敬平關切後續因應措施。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃捷公司增購列車計畫，出現困境，引發市議員黃敬平關切，2日於市政總質詢中要求桃捷公司說明後續因應措施。桃捷董事長沈志藏表示，原號誌系統承包商遭西門子公司併購，因此公司在初步評估增購列車所需經費時，是以市價推估總共10列經費約60餘億元。

然而，當正式向西門子公司詢問，其表示需將道旁號誌系統一併擴充，對方報價高達新台幣110億元，這樣的結果無論是中央或公司皆難以接受。

沈董事長進一步說明，目前桃捷公司已主動與鐵道局北部工程處聯繫，請求協助洽詢原號誌系統廠商，評估是否仍可承購。然而，鐵道局於5月16日正式回函表示，該公司已被併購並完成轉型，不再生產原有型號的號誌系統。

總經理莊英震表示，雖西門子公司表示現有車載號誌系統有部分零件已停產，但桃捷公司目前備料仍充足，且已有相關替代品可支援，預估可持續使用至少25年；而號誌系統更新週期至少20年，現階段全面更新並不具備效益。因此，桃捷公司現階段將以優化營運模式為主，特別是在運量較大的路段加開區間列車，以提升運能，待未來產權移轉完成並配合第三航廈啟用後，將適時向中央爭取增購列車需求。

市長張善政強調，市府會持續與鐵道局共同努力，針對捷運列車採購困境，鐵道局建議可將桃園市其他捷運路線的車輛需求整併，待整體需求量達到一定規模後，再與西門子協商，提高可行性。針對經費部分，市府也會與中央協商，未來若因應如第三航廈啟用等中央重大建設導致運量增加，期望中央應承擔相對責任，協助分攤相關新增列車或設施的經費。