　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃捷增購列車計畫出現困境　市議員黃敬平關切後續因應措施

▲桃捷增購列車計畫出現困境黃敬平關切

▲桃捷增購列車計畫出現困境，市議員黃敬平關切後續因應措施。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃捷公司增購列車計畫，出現困境，引發市議員黃敬平關切，2日於市政總質詢中要求桃捷公司說明後續因應措施。桃捷董事長沈志藏表示，原號誌系統承包商遭西門子公司併購，因此公司在初步評估增購列車所需經費時，是以市價推估總共10列經費約60餘億元。

然而，當正式向西門子公司詢問，其表示需將道旁號誌系統一併擴充，對方報價高達新台幣110億元，這樣的結果無論是中央或公司皆難以接受。

沈董事長進一步說明，目前桃捷公司已主動與鐵道局北部工程處聯繫，請求協助洽詢原號誌系統廠商，評估是否仍可承購。然而，鐵道局於5月16日正式回函表示，該公司已被併購並完成轉型，不再生產原有型號的號誌系統。

總經理莊英震表示，雖西門子公司表示現有車載號誌系統有部分零件已停產，但桃捷公司目前備料仍充足，且已有相關替代品可支援，預估可持續使用至少25年；而號誌系統更新週期至少20年，現階段全面更新並不具備效益。因此，桃捷公司現階段將以優化營運模式為主，特別是在運量較大的路段加開區間列車，以提升運能，待未來產權移轉完成並配合第三航廈啟用後，將適時向中央爭取增購列車需求。

市長張善政強調，市府會持續與鐵道局共同努力，針對捷運列車採購困境，鐵道局建議可將桃園市其他捷運路線的車輛需求整併，待整體需求量達到一定規模後，再與西門子協商，提高可行性。針對經費部分，市府也會與中央協商，未來若因應如第三航廈啟用等中央重大建設導致運量增加，期望中央應承擔相對責任，協助分攤相關新增列車或設施的經費。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
333 0 8339 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
稱「臺灣尚勇」先的！惹怒統一獅迷　新北文化局火速道歉
4歲女兒在日本突發尿道炎！　潔哥急發文求救
納豆為婚禮減重10公斤！老婆一看狂放閃
桌協仍未道歉　最重恐面臨1年9千萬補助喊卡
快訊／高雄死亡車禍！　21歲騎士慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蛇影驚魂！哈赫拿爾森林祕境變驚嚇之旅　林美燕怒轟主變電站又選南區？

快訊／高雄死亡車禍！與腳踏車擦撞　21歲騎士撞安全島慘死

埔里盆地台灣白魚等關注物種存續受挑戰　林業署啟動跨域保育合作

桃捷增購列車計畫出現困境　市議員黃敬平關切後續因應措施

桃捷庫存備品嚴重不足？　市議員余信憲要求供應中心發揮功能

台南西港地主慘遭亂倒廢棄物自掏數百萬清理費　環保局：地主租用要注意管理

智慧防汛生力軍！新北35處液位計把關　雷達+壓力雙重監測

南投縣立棒球場簡陋卻孕育出陳柏清　縣議員要求縣府充實設備

視察秀峰高中老舊校舍整建　侯友宜：如期如質打造安全校園

視察溪北公園地下停車場工程　侯友宜：優化停車與休憩空間

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

【嘉義市冷知識】 嘉義市字體＋諧音哏！

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

【吃Buffet最常遇到這種人】見友拿澱粉類+汽水她瘋狂碎念

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【不爽冷氣冷】見乘客投票否決調高爆氣！阿伯怒罵車長「垃圾」

【誰另一半也這樣？】老公說完晚安不到10秒就睡著　老婆超無奈

蛇影驚魂！哈赫拿爾森林祕境變驚嚇之旅　林美燕怒轟主變電站又選南區？

快訊／高雄死亡車禍！與腳踏車擦撞　21歲騎士撞安全島慘死

埔里盆地台灣白魚等關注物種存續受挑戰　林業署啟動跨域保育合作

桃捷增購列車計畫出現困境　市議員黃敬平關切後續因應措施

桃捷庫存備品嚴重不足？　市議員余信憲要求供應中心發揮功能

台南西港地主慘遭亂倒廢棄物自掏數百萬清理費　環保局：地主租用要注意管理

智慧防汛生力軍！新北35處液位計把關　雷達+壓力雙重監測

南投縣立棒球場簡陋卻孕育出陳柏清　縣議員要求縣府充實設備

視察秀峰高中老舊校舍整建　侯友宜：如期如質打造安全校園

視察溪北公園地下停車場工程　侯友宜：優化停車與休憩空間

喬治成就溜馬、雷霆NBA總冠軍之路　美國夢幻隊僅哈利伯頓晉級

上市公司員工薪資排行曝！第一名「年薪478萬」狠甩護國神山

女性從軍超收利乎戰力？　西點軍校生卻無將軍命

稱「臺灣尚勇」先的！惹怒統一獅迷　新北文化局晚間火速道歉

祥碩宣佈完成收購Techpoint　拓展車用和安防領域市場

居家服也要可愛時髦！夏季睡衣竟有防蚊功能、親子也能成套穿搭

華航宣布結盟西南航空　拓展北美新動線

劉雨柔「懷孕晚期憂4情況」　嘆：有誰能懂這些擔心害怕？

「葉伊恬參賽權遭拔」桌協仍未道歉　最重恐面臨1年9千萬補助喊卡

蛇影驚魂！哈赫拿爾森林祕境變驚嚇之旅　林美燕怒轟主變電站又選南區？

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD

地方熱門新聞

高雄死亡車禍！騎士撞安全島亡

新營分局兩資深警職光榮退休同仁溫馨送別

南投縣議員要求縣府充實縣立棒球場設備

隆宜實業捐贈救護車配置安和強化急救量能

妃妃鐵馬隊挺進鹿耳門　民主祈福拼圖最終一哩路

畢業季交通安全不打烊　基隆警宣導無照駕駛風險

妃妃鐵馬隊攻進山城七區民主熱血騎出台版鋼鐵人

崑山×復興聯展點亮市政廳60週年主視覺吸睛

桃園防災士協會與大有里　打造防災Podcast

對抗疫情升溫　基隆35院所提供疫苗

十大傑出兒童出爐！台南10小將閃耀舞台

台南中正路改「湯德章大道」網不買單

台南西港地主慘遭亂倒廢棄物自掏數百萬清理費

不怕罰百萬！女闖仙人掌區攀澎湖玄武岩

更多熱門

相關新聞

桃捷庫存備品嚴重不足？　余信憲要求改善

桃捷庫存備品嚴重不足？　余信憲要求改善

民進黨桃園市議員余信憲2日於市議會總質詢，質疑桃園捷運公司供應中心運作不佳，形同虛設，庫存備品嚴重不足，多項重要零件備品如列車天線、特殊保養用油完全缺貨，維修人員為確保行車安全還得自費購買。余信憲要求桃捷供應中心儘速發揮功能，年底前補足備品及補償自費者。

暑期親子活動　桃捷小鶇鶇一日站長7月登場

暑期親子活動　桃捷小鶇鶇一日站長7月登場

球員卡造型挺猿一日套票　5/14限量特惠開賣

球員卡造型挺猿一日套票　5/14限量特惠開賣

桃捷5:30早班車直達桃機　納常態營運

桃捷5:30早班車直達桃機　納常態營運

寵媽大作戰！搭大眾運輸Get靈感

寵媽大作戰！搭大眾運輸Get靈感

關鍵字：

桃捷增購列車市議員黃敬平

讀者迴響

熱門新聞

台南女與2鮮肉睡同房　醒來卻變肉體交流

金曲歌后擺攤遇氣爆！「尪二度燒傷」

持刀性侵80歲老婦還拍照！惡狼重判14年定讞

UNIQLO買衣服「多送一張紙」不要丟　真實用途曝光

150萬人注意！4家「久未往來」帳戶管制　網銀額度直接歸零

辣妻「穿瑜伽褲上街」敖犬變臉！

30歲單親媽「右側超車」自摔亡！　留下9歲女兒

葉伊恬參賽權風波　鄭世忠震怒發聲

基隆直航石垣島2千起　眾人憂墾丁玩完了

歐陽妮妮6個月兒確診新冠！

三峽車禍肇事翁賠定了！　新北市府：法院已裁定財產假扣押

名醫心肌梗塞後減重！靠1調味料甩20公斤

甜美人妻玩3男　許藍方辯護律師淪陷傳裸照

即／台東秘境「天空之鏡」驚傳意外！　18歲男失聯

孫儷結婚15年爆「全家移居倫敦」

更多

最夯影音

更多

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

【嘉義市冷知識】 嘉義市字體＋諧音哏！

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面