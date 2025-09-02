桃捷直達車座椅全面升級　推出「dtto friends」主題車廂

▲桃捷直達車座椅全面升級。（圖／桃捷提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運公司持續用心傾聽旅客需求，主動全面升級機場捷運直達車座椅，提升搭乘舒適度。自去年(113)年底啟動直達車座椅優化專案，今年7月已完成全車隊11列直達車椅墊更換及椅套清潔，讓旅客享受更舒適的乘車體驗。

同時，桃捷也特別推出一列以「dtto friends」為主題的直達車，搭配專屬頭枕巾與車廂內裝設計，營造可愛有趣的氛圍，增添乘車樂趣。桃捷公司表示，在設計直達車椅墊時，參考高鐵規格進行全面更新，並強化支撐性與耐用度。

從去年12月31日完成首列列車的椅墊更換並於主線營運測試，到今年7月全車隊完成，每個流程都嚴格把關，確保椅墊在使用週期內能維持舒適品質。更換後的座椅廣受旅客好評，顯示升級成果已成功提升搭乘體驗。

為持續提供旅客良好乘車品質，桃捷公司依據標準作業程序對座椅進行品質管理，除了定期換洗椅套，在使用週期內若有發現汙損將即時更換。旅客在機捷列車上若發現垃圾或髒汙，只要拿起手機掃描車廂內的「Q潔淨立碼清服務」QR code(行動條碼)，訊息將會立即回報行控中心，由清潔人員即時到場檢視及清理，便可讓捷運車廂回復清潔及乾淨狀態。

除了硬體升級，桃捷公司也積極推動文創IP合作，繼8月29日推出普通車「美食腸腸號」彩繪列車後，本次再增加直達車「dtto friends」主題車廂，透過可愛頭枕巾、彩繪天花板與窗貼等設計，打造更有特色的乘車氛圍。未來，桃捷公司將持續以安全、舒適、友善為核心，優化列車服務品質，打造高品質、具現代感的捷運乘車環境。