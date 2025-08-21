　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

直擊／dtto friends早餐風快閃店搶先看　全新角色、隱藏彩蛋等你找

記者蘇晟彥／台北報導

Dcard旗下原創IP《dtto friends》與FANSFANS粉粉攜手，在松菸文創園區男澡堂盛開為期近2個月的限定主題快閃店《SAUGY BRUNCH》，除了人氣的SAUGY腸太郎、DINU狗狗外，這次也新增了全新小夥伴「小肉豆」，用濃厚的台灣早餐風與所有粉絲見面，現場更隱藏著「大冰奶都市傳說」打卡區，《ETtoday遊戲雲》也搶先直擊內場裝潢，帶大家來看看濃厚早餐風的療癒場所。

▼dtto friends與FANSFANS合作，從8月21日至10月12日在松山文創園區舉辦早餐主題快閃店。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ dtto friends 主題快閃店《SAUGY BRUNCH》。（圖／記者蘇晟彥攝）

今年 dtto friends 主題快閃店以「台味早餐店」為設計核心，結合大家日常最熟悉的鐵板漢堡、大冰奶、土司夾蛋等台味元素，打造可愛與情懷感兼具的《SAUGY BRUNCH》，各種熟悉又逗趣的場景成為年輕世代最熱愛的打卡熱點！此次快閃店除了深受大家喜愛的 Saugy 腸太郎、Hoya 好鴨跟 Dinu 狗狗會現身外，更首次亮相全新角色「小肉豆」，將以 Saugy 腸太郎主廚最得力的料理小幫手身份驚喜登場。

「《SAUGY BRUNCH》三大打卡亮點一定要拍到」

第一必拍「戶外用餐打卡區」，dtto friends 正在戶外區開台式早餐趴，快來和他們聊聊天、拍拍照，還可以找到喜愛角色的關東旗，一起拍出今日最萌合照。

第二必拍「《SAUGY BRUNCH》煎臺」，《SAUGY BRUNCH》主題快閃店開張！dtto friends 們正在最熱鬧的煎臺前忙碌開工，認真製作台味十足的早餐～快來加入這個歡樂的團隊，拍照打卡、一起開煎啦。

第三必拍，「《SAUGY BRUNCH》廁所」，Saugy 腸太郎喝完大冰奶後，出現傳說中的神秘腸胃儀式，聽說躲在隱藏的彩蛋景點廁所裡面沒出現，快來找找廁所的門在哪，拍下正在奮戰的 Saugy 腸太郎。

▼煎臺商品區。

▲▼ dtto friends 主題快閃店《SAUGY BRUNCH》。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼隱藏廁所彩蛋。

 ▲▼ dtto friends 主題快閃店《SAUGY BRUNCH》。（圖／記者蘇晟彥攝）

而這次《SAUGY BRUNCH》也帶來超過 30款全新週邊 本次搶先亮相，包含各種玩偶、生活雜貨與收藏品項，餐點造型、早餐盒包裝超吸睛！ 絨毛飲料提袋、絨毛徽章盲抽等眾多商品，其中遇色變色的折疊傘更是本次重中之重，只要下雨天遇到水，隱藏的圖案就會出現，意外超萌。

● 《SAUGY BRUNCH》系列-絨毛吊飾 (早餐盒包裝)
● 《SAUGY BRUNCH》系列-絨毛徽章
● 《SAUGY BRUNCH》系列-拍拍尺
● 《SAUGY BRUNCH》系列-摺疊傘 (遇水變色)

▲▼ dtto friends 主題快閃店《SAUGY BRUNCH》。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ dtto friends 主題快閃店《SAUGY BRUNCH》。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ dtto friends 主題快閃店《SAUGY BRUNCH》。（圖／記者蘇晟彥攝）

最後，除了限定商品外，現場也準備四大活動，包含

活動一｜滿額贈（數量有限）

活動二｜打卡禮（每日限一次）

活動三｜消費禮 × LINE好友抽卡

活動四｜Dinu 狗狗/ Hoya 好鴨見面會
08/23（六）14:00／16:00
10/04（六）14:00／16:00
10/10（五）14:00／16:00
號碼牌兌換條件：當日消費即可兌換 (贈送拍立得乙張)
※ 每場限額 15 名，號碼牌於活動前 30 分鐘開放領取
 

dtto friends 快閃主題店《SAUGY BRUNCH》活動資訊
時間：2025年8月21日（四）～10月12日（日）11：00~18：30
地點：台北 松山文創園區 男澡堂
主辦單位：FANFANS 粉粉
授權商：狄卡科技股份有限公司

▲▼ dtto friends 主題快閃店《SAUGY BRUNCH》。（圖／記者蘇晟彥攝）

 

08/20 全台詐欺最新數據

