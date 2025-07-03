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桃捷招募多類技術人員提供培訓　鼓勵無經驗者挑戰新職涯

▲桃捷招募多類技術人員提供培訓

▲桃捷招募多類技術人員提供完整培訓制度。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃捷公司3日表示，因應桃園捷運綠線的營運規劃準備，桃捷於6月30日公布新一波招募，涵蓋維修、運務等類別共73個技術職缺；此次招募歡迎不同領域背景、非相關科系畢業、無相關經驗者踴躍報名，開啟在軌道業的嶄新職涯。

桃捷公司表示，透過員工訓練、培育軌道人才，已有眾多成功的案例，例如現任系統處車輛廠車輛大修課股長簡世祥分享自身經歷，他說：「我原本毫無維修背景，但在桃捷完善的訓練制度與自身學習下，逐步成為具備專業技能的維修人員。只要勇於嘗試、願意投入，就能在全新領域中找到職涯的新方向。」

現年42歲的簡世祥是在地桃園人。曾任職於鄉鎮公所從事文書行政工作，因求職涯成長與突破，他決定離開熟悉的環境，毅然決然轉換跑道報考桃捷，並在2015年順利錄取。他說：「穩定節奏、持之以恆的唸書，是進入桃捷的重要關鍵。」

▲桃捷招募多類技術人員提供培訓

▲桃捷招募多類技術人員提供完整培訓制度。（圖／桃捷提供）

以原住民類組分發進入桃捷維修部門的他，非理工科出身，對維修工作完全一竅不通，但配合公司規劃完整且系統化的訓練：包含課堂教學、實作訓練、適應性等訓練，一步步協助他建立起紮實的維修知識與技能，並取得相關專業證照。

任職期間漸漸地對機械領域產生濃厚興趣，便又利用下班時間進修健行科技大學機械系，彌補年輕時未完成的大學夢。在桃捷10年的工作生涯，他靠著加強自我學習，配合公司完善的升遷制度，從維修技術員做起，晉升領班、股長成為基層主管。訪問過程中，他特別感謝工作中的夥伴：「大家願意花時間一起研究電路圖、模擬故障、分享經驗，成為一路走來的最大支撐，也讓我對這份工作更加珍惜。」

桃捷公司致力於培養專業人才，規劃新進人員接受為期2至4個月軌道專業授證訓練，內容兼顧專業知識及實作經驗，確保所有同仁皆具備上線執勤所需之專業能力，充分展現對員工安全、服務品質與專業技能的高度重視。近年來更努力優化員工福利制度，調薪幅度具競爭力；簡世祥分享：「鼓勵有志者把握現在的招募機會，不論是否具備軌道運輸經驗，只要願意學習、踏實努力，大家都有機會在桃捷展開全新職涯。」

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