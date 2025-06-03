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名額有限！桃捷暑期小鶇鶇站長體驗營　6/10開放報名

▲桃捷暑期小鶇鶇站長體驗營

▲桃捷暑期小鶇鶇站長體驗營。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃捷公司首次舉辦的「小鶇鶇站長體驗營」，將在今年7月22日及7月24日於機捷A21環北站熱鬧登場，每場次限定20位孩童報名，活動內容適合4到8歲的小朋友參與並由家長陪同。

桃捷3日表示，該活動內容豐富，還能獲得多樣禮物，每人費用只要599元，絕對物超所值，在6月10日上午10點起開放網路報名，額滿即止，動作要快。

▲桃捷暑期小鶇鶇站長體驗營

本次活動將透過互動式體驗，讓孩童能夠親身參與捷運站務工作，學習正確的搭乘禮儀與安全觀念，內容包含站務人員職責介紹、車站設施簡介、票務設備操作、車站巡檢及旅客服務等，讓孩童穿上小小站長制服，化身為可愛的一日站長，實際體驗捷運站的日常運作，近距離感受站務人員的工作氛圍，同時也安排分組闖關挑戰票務操作、旅客服務、對講機操作及巡檢任務等4大任務關卡，讓親子在實作中留下對捷運行業的深刻印象，進一步探索孩童的未來興趣及志向。

當天活動最後，將會頒贈給參與的孩童由桃捷公司認證、獨家設計的小小站長證書作為個人專屬的紀念，並與桃捷吉祥物鶇鶇合影，而且還能獲得紀念站長包、桃捷一日票1張及小禮包喔！讓親子一起拍下可愛合照，留下美好的暑假回憶。歡迎小小軌道迷踴躍報名！

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