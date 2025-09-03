　
社會 社會焦點 保障人權

女大生認識網友隔天遭性侵！惡狼逞慾前播「茄子蛋神曲」栽了

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲女大生認識網友，隔天見面就遭到性侵。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

高雄市一名女大生小花（化名）先前透過網路交友，認識了黃姓網友，怎料2人才剛認識2天，小花就遭到對方性侵。由於小花指證歷歷，還聲稱黃男在住處播放樂團《茄子蛋》的神曲「愛情你比我想的閣較偉大」，橋頭地院法官最終採信她的說法，判黃男5年有期徒刑。

根據判決書內容，小花2021年間透過網路交友認識黃男，隔天2人便相約見面，由黃男騎車載送小花，將人帶回租屋處。怎料返回房間以後，黃男竟露出惡狼真面目，無視小花毫無經驗、不斷口頭拒絕，在違反意願的狀況下，強制性侵逞慾。

小花原先就有身心症狀，遭到侵犯以後，又變得更加嚴重，不但會有恐慌、焦慮、手抖及作惡夢的症狀，甚至看到人群還會發抖，不但有到身心科就診，還向校方求助，最終在社工的建議下，鼓起勇氣報警處理。

對此，黃男則辯稱，確實有透過社群軟體與小花互動，但2人並沒有見面，小花沒有到他的租屋處來，也沒有發生性行為。就算2人真的有在他的租屋處碰面，也不足以證明他對小花做出強制性交的行為。

不過，在調查的過程中，小花對於案件經過前後供述一次，且清楚描述了黃男居住大樓的外觀顏色、警衛室面積，以及繪出黃男房間的擺設環境圖，並且指出黃男在動手前曾播放樂團《茄子蛋》的歌曲「愛情你比我想的閣較偉大」等情況。

橋頭地院法官認為，小花案發後再也沒有跟黃男見面，且雙方沒有任何怨隙仇恨，在調查過程中也無任何有悖常情之處。若非黃男真的有做出這些行為，難以認定小花有任何動機蓄意捏造、誣陷入罪。橋頭地院法官最終採信小花的說法，依照強制性交罪，判處黃男5年有期徒刑。

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

性侵案件網友約會法院判決女大生高雄市

