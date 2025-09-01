摸機車座墊「也算性騷」！律師曝實例：盯著看也算

▲撫摸機車座墊也構成性騷擾。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者柯振中／綜合報導

性騷擾不只是肢體上的接觸，律師王至德分享，一名男子多次出現在某位女子的工作地點、數度尾隨回家，甚至刻意將車輛停放在女子的機車旁、做出撫摸座墊的動作，最終被法院認定行為構成性騷擾。

律師王至德在臉書分享一樁判決案例，引發社會討論。案件中，A男多次在女方工作地點守候，甚至尾隨回家，警方依《跟蹤騷擾防治法》開立告誡書，禁止其再犯。不過，法院指出，A男不僅跟蹤，還多次拍攝女方機車，甚至將車停在女方車旁，刻意撫摸機車座墊。

法院認為，機車座墊屬於臀部接觸位置，A男反覆觸摸，屬於與「性或性別有關」的行為，已構成性騷擾。王至德解釋，《跟蹤騷擾防治法》設立告誡書制度，讓被害人即使不是家人或前男女友，也能聲請保護令。若告誡後仍持續騷擾，最高可處三年徒刑。

王至德提醒，大眾別以為「先騷擾幾次、被告誡就沒事」。告誡之前的行為仍可受罰。A男的動作被法院認定涉及性別意涵，未來類似行為也可能被視為性騷擾。

王至德補充，性騷擾的構成要件是「不受歡迎」且「與性或性別有關」。不僅肢體接觸，若是「不當凝視」，例如色瞇瞇盯著他人看，也可能構成性騷擾。他提醒，不論男女，都需謹慎避免觸法。