台中檳榔攤西施遭偷拍私密片　小王傳給綠帽夫：她自己搬開

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名經營檳榔攤的已婚女子小美，與男友小黎（化名）交往，卻在分手後遭遇一連串侵權行為。小美控訴，小黎不僅在兩人交往期間未經同意偷拍性影像，還在分手後恐嚇、強制行動，甚至違反法院核發的保護令。法院審理後，判決小黎需賠償小美精神慰撫金共115萬元。

判決書指出，小美指控，兩人於2023年初交往，期間小黎在租屋處利用手機錄下兩人性行為過程，未經她同意。分手後，小黎因金錢糾紛及無法接受分手，多次透過通訊軟體傳送恐嚇訊息，揚言要對小美或其經營的檳榔攤不利，甚至暗示要散布偷拍的性影像，讓小美心生畏懼。此外，小黎還曾將這些性影像傳給小美的丈夫，並以「問她是不是有這個事，她自己搬開下面我用情趣用品幫她處理」等語攻擊小美，嚴重侵害她的隱私及名譽。

判決書中亦提及，小黎曾於2023年8月，持鐵棍在小美住處附近攔車，還強行打開車門搶奪手機，隔日又以電話恐嚇，「昨天不知道有沒有嚇一個睡不著齁，下次應該就不是砸車而已啦，不怕死的我看到誰我就直接撞他」，讓小美精神壓力倍增。此後，小黎還多次持鐵棍出現在小美工作的檳榔攤，並傳訊息威脅「西瓜刀跟開山刀，有沒有年輕過，如果很想讓我死，可以約餒。我都敢來到你們地盤了，目前我還很穩定。」

小美於2023年8月向嘉義地方法院申請保護令，法院核發後要求小黎不得再接觸、騷擾或靠近小美100公尺內。但小黎仍多次違反保護令，持續傳訊、打電話騷擾。面對這些侵權行為，小美提起刑事附帶民事訴訟，最終法院審酌雙方身分、經濟狀況及侵害情節，認定小美精神損害嚴重，判決小黎須賠償115萬元慰撫金及利息。

法院強調，小黎所犯行為已構成恐嚇、未經同意錄製性影像、強制、違反保護令等罪，且小美與小黎間的婚外情並非本案侵權行為成立與否的關鍵。小黎辯稱金額過高並指責小美有責，但法院並未採納，認為兩者間無直接因果關係，最終判決小美勝訴。

