高雄補助吊車尾！陳其邁再嗆財劃法錯誤修法　「加劇南北失衡」

▲不滿新版財劃法「高雄補助吊車尾」，陳其邁再嗆「加劇南北失衡」一定向中央反映。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

新版《財政統籌款收支劃分法》爭議不斷，引來各地方政府不滿，高雄市長陳其邁今（1）日被問及「是否繼續跟中央溝通？」，他也再度批評，財劃法錯誤修法會加劇南北失衡問題，在統籌款部分高雄增加最少，這非常非常不公平，「一定會反映問題」，希望各縣市將心比心。

針對財劃法爭議，行政院長卓榮泰表示，新版財劃法的計算出現誤差，將以事後補救方式達到公平分配；另外，也會邀集各縣市，重新檢討中央與地方的事權分配。

對此，陳其邁表示，中央會邀集地方再做協調，但其實問題還是在於說，統籌款、一般補助款跟計畫型補助應該要一併來做考量，現在各縣市在統籌款都增加非常的多，但是在所有的縣市裡面，高雄市是增加最少的，這個非常非常不公平。

▲針對財劃法爭議，行政院長卓榮泰表示將以事後補救方式達到公平分配。（圖／記者陳家祥攝）

陳其邁說，應該考量整個區域的均衡，因為南部、北部畢竟是不一樣，北部重大建設都已經陸續完工，像捷運路網也非常普遍，南部只是剛開始在蓋捷運，台南、高雄都需要大量的中央補助，不能說之前已經給北部的縣市，輪到南部要做建設的時候，錢卻不給南部，這個是很不公平的做法。

「如果中央跟地方協調的時候，高雄市一定會反映南北失衡的問題」，陳其邁直言，因為財劃法的錯誤修法，會加劇南北失衡的問題，一定會反映，也希望各縣市要將心比心，統籌款多拿，事權跟預算本來就是要一起做調整。

陳其邁表示，因為統籌款的比例中央及地方有做調整，當然在事權的劃分也一併來做調整，這樣當然也合理。所以要考慮到中央地方的分權及南北的均衡這兩項，他希望中央跟各縣市協調的時候，這兩項因素能夠一併考量。