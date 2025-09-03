AIT談終戰80年提「飛虎隊」　美國、中華民國空軍並肩抵抗法西斯

▲美國在台協會透過社群談及二次世界大戰終戰80年，提及「飛虎隊」的歷史，強調這是美國與中華民國空軍並肩作戰抵抗法西斯。（圖／美國在台協會）



記者陶本和／台北報導

適逢台灣的93軍人節，北京舉行大規模的二次抗戰勝利80周年紀念閱兵活動，大秀軍武肌肉。對此，美國在台協會（AIT）晚間也透過社群發文，提及飛虎隊是由美國志願者組成的航空隊與中華民國空軍並肩作戰，抵抗法西斯主義的歷史，強調「他們的犧牲奉獻不僅守護了無數性命，更鑄就了雙邊至今深厚的友誼和團結」。

美國在台協會處長谷立言晚間表示，在記念第二次世界大戰結束80週年之際，要向那些在戰場上犧牲生命的無數勇士致敬。他提到，飛虎隊是最能體現這種無懼犧牲、勇往直前精神的典範之一，「這支由美國志願者組成的航空隊與中華民國空軍並肩作戰，抵抗法西斯主義。他們的犧牲奉獻不僅守護了無數性命，更鑄就了雙邊至今深厚的友誼和團結」。

谷立言說，前幾個月，他懷著莊嚴的心情出席了飛虎隊朱上尉（Captain John Sun Chu）的告別式。朱上尉以102歲高齡在美國辭世，是這支傳奇航空隊裡最後一位離世的隊員，而他的骨灰安厝於碧潭空軍烈士公墓。

谷立言表示，他的故事，是飛虎隊裡眾多以英勇和同袍情誼書寫的非凡事蹟之一。我也很感謝花蓮的飛虎紀念館，謝謝他們致力保存這段攜手同心、捍衛自由的歷史遺產。飛虎隊的事蹟提醒了大家對維護和平、繁榮與安全的長久共同承諾。