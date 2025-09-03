　
政治

坦言政策論述要改進　卓榮泰：時間縮短、文字圖片要更清楚

▲行政院長卓榮泰宣布新任閣成員。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰日前接受Yahoo《齊有此理》專訪，今（3日）播出。對於政策宣傳的問題，卓榮泰坦言，行政團隊說的不夠完整，且次數也不夠多，方式也不夠貼近外界能瞭解的意思，「這個我們要改進」。卓坦言，不管是圖卡也好、文字敘述也好，速度要加快，「時間要縮短、文字也要縮短，圖片要能夠清楚，而且不要太多，這都是現在的原則」。

主持人王時齊問到，行政院是不是在處理政務之餘，忘記必須掌握議題的主導權，反而被在野或是被別人牽著鼻子走？卓榮泰說，行政團隊沒有忘記，每個禮拜的院會都會通過一些大大小小重要的一些法案、政策等，「但有個現實的問題是，在今年的中央政府總預算，確實在媒宣費用上面被刪了很多，尤其行政院整個是刪掉的」。

卓榮泰表示，行政院只能靠一般性的平面媒體，或是短影音的方式來做，沒有辦法做深入的報導或系列性的深入專題；也沒有辦法透過一些廣告方式，做一些廣告的投入，都沒有辦法。

王時齊建議，可以做簡易明白的圖卡、30秒之內的短影音在網路社群上發送。卓榮泰說，這有一個狀況，圖卡出去後馬上被洗掉；王則說，所以要一波接一波。卓坦言，能力上是有受限制，但要突破這個事情，這絕對不能當藉口。

卓榮泰表示，現在已經知道因為這狀況讓政府做的東西大大被打折。王時齊表示，要想辦法不要被淹沒、不要被滅頂，否則永遠出不來，且議題的主導權就不會在行政團隊手上，「這一年多以來，哇，所有的議題主導權通通都在在野黨手上，行政團隊就在別人的議題裡面，一直闢謠，這不是一個作戰的方式」。

卓榮泰說，因為就是行政團隊說的不夠那麼完整啦，而且次數也不夠多，方式也不夠那麼貼近大家瞭解的意思來說，「所以這個我們要改進」。

王時齊追問，行政院對於網路這一塊熟不熟悉？譬如說現在各個社群平台？卓榮泰說，只是在透過平台去做一些文字的推播的；卓坦言，不管是圖卡也好、文字敘述也好，速度要加快，「時間要縮短、文字也要縮短，圖片要能夠清楚，而且不要太多，這都是現在的原則」。

卓榮泰王時齊齊有此理

