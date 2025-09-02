民眾黨走讀衝突8警受傷　卓榮泰：政府維護公權力不容挑戰

記者陳家祥／台北報導

民眾黨8月30日時舉行「終結政治追殺，找回國家正義」走讀活動，但活動一開始就變調，從散步變成與警方衝突。過程中有8名員警受傷，北市警對民眾黨主席黃國昌造成員警傷害的行為，依法移請北檢偵辦。對此，行政院長卓榮泰今（2日）表示，警察是保護人民，所以法律必須保障警察，政府維護公權力的決心跟做法，不容受到任何的挑戰。

▲民眾黨發起「司法改革 公民走讀」活動變調，與警方爆發衝突導致8名警察受傷。（圖／記者林敬旻攝）



8月30日是民眾黨主席柯文哲住家、民眾黨中央遭搜索滿一週年，在滿一周年之際，民眾黨號召支持者在愛國西路、中山南路口舉行走讀活動，原本規劃一路走到總統官邸，但因該路段為集會遊行禁制區，遭警方驅阻，同時封鎖道路禁止前行。

由於現場近千名民眾黨支持者、黨公職拒絕離開，和現場警員發生激烈肢體衝突，警政署透露這場衝突中有8名員警受傷，北市警將會對黃國昌造成員警傷害之行為，依法移請台北地檢署偵辦。

卓榮泰今上午出席2025國際警察合作論壇研討會，會前受訪時說，警察是保護人民，所以法律必須保障警察，政府維護公權力的決心跟做法，不容受到任何的挑戰。

陪同出席活動的內政部長劉世芳也說，尊重司法警察的調查，台北市警局已經說得非常清楚，有8位員警受傷，蒐證清楚後不管是妨害公務或有其他違反《集會遊行法》的行為，都會移送台北地檢署偵辦，司法程序已經在偵辦當中，尊重司法程序的偵查。

劉世芳強調，尊重台北市政府對於這一次集會遊行的準則，另外，也支持警政署、台北市警方用柔性的方式來處理這場聚眾活動。